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Ближний Восток

Израильские СМИ: из семи иранских ракет, запущенных в сторону Сирии, три упали в Ираке

время публикации: 22:03 | последнее обновление: 22:13 блог версия для печати

Сайт Walla News со ссылкой на некий официальный источник в правительстве, сообщил, что, по данным израильской разведки, только одна или две из семи ракет, запущенных накануне вечером Ираном в сторону Сирии, поразили цели "Исламского государства" в пригороде Дамаска.

В то же время израильский сайт "Мако", не указывая источник, из которого была получена информация, пишет, что три из семи ракет упали на территории Ирака. Остальные упали в сотнях метрах от целей.

Вместе с тем, турецкое издание Hurriyet Daily цитирует генерала КСИР Рамазана Шарифа, который заявил, что, по данным иранской разведки, все ракеты поразили цели.

Бригадный генерал, командующий военно-воздушными силами КСИР Амир-Али Хаджизаде сообщил государственному телевидению Ирана, что ракеты, пролетев над Ираком, упали в Сирии. Он отметил, что это подтверждено кадрами, которые были переданы БПЛА, находящимися в районе Дир эз-Зора.

Источники в Иерусалиме, на которые ссылается Walla News, полагают, что ракетный удар должен был послужить предупреждением и напоминанием странам региона и всем сторонам конфликта в Сирии о том, что Тегеран является силой, с которой необходимо считаться.

Вечером 18 июня с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан были запущены несколько баллистических ракет средней дальности в сторону Сирии. Согласно сообщению иранского агентства Fars, атаке подверглись командный центр "такфиристов", центры обеспечения террористов в районе Дир эз-Зор, а также мастерские, в которых производится сборка автомобилей, используемых для террористических атак.

Власти Ирана заявили, что ракетный удар стал ответом на теракт в Тегеране, в результате которого погибли 18 человек.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 июня 2017 г.
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