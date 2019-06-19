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Ближний Восток

Атака на танкеры: ВМФ США представил фрагменты иранской мины

время публикации: 15:40 | последнее обновление: 16:12 блог версия для печати фото
ВМФ США представил фрагменты иранской мины, использовавшейся при атаке танкеров
ВМФ США представил фрагменты иранской мины, использовавшейся при атаке танкеров
ВМФ США представил фрагменты иранской мины, использовавшейся при атаке танкеров

Военно-морской флот США представил фрагменты магнитной мины и магнит, которые, как утверждается, находились на одном из танкеров, атакованных 12 июня в Оманском заливе. Командование американским ВМФ отмечает, что взрывное и вспомогательное устройства соответствуют иранским образцам.

"Использованный при атаке боеприпас обладает характерными особенностями мин, которые были представлены на иранских военных парадах", – сказал командир водолазного подразделения военно-морских сил Центрального командования американской армии командор Шон Кидо.

Он также опроверг заявление владельцев танкера Kokuka Courageous , согласно которым танкер был атакован с воздуха. "Полученная кораблем пробоина характерна для магнитной мины, а не для атак с воздуха. На обшивке корабля остались следы от креплений мины", – добавил он.

На брифинге, проведенном на базе ВМС Центрального командования недалеко от Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, журналистам были представлены фрагменты мин и магнит.

Напомним, что 13 июня пресс-служба военно-морских сил США распространила видеозапись, на которой, как было сказано в пояснении, показано, как команда сторожевого катера класса Gashti, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции снимает неразорвавшуюся мину с корпуса танкера Kokuka Courageous. Это видео было снято американским беспилотником. По мнению американских военных, иранцы удалили мину, чтобы эксперты из других не могли определить изготовителя.

В публикации ВМС США отмечалось, что эти действия производились после того, как танкер был подорван и получил повреждения. Впоследствии экипаж этого танкера, 21 человек, был спасен американским ракетным эсминцем Bainbridge (DDG 96).

Ранее сообщалось, что экипаж эсминца обнаружил прикрепленную к борту подорванного в Оманском заливе танкера несработавшую магнитную мину. Но первоначально не говорилось о том, что иранцы удалили эту мину.

Танкер Front Altair направлялся из Катара на Тайвань под флагом Маршалловых островов и был атакован недалеко от восточного входа в Ормузский пролив, ведущий в Персидский залив. Груз – 75.000 тонн нефти. Экипаж судна – 23 человека. Норвежская компания Frontline, которой принадлежит Front Altair, сообщила сайту VG, что команда состояла в основном из граждан России (11), Грузии (1) и Филиппин (11). Граждан Норвегии на борту не было.

Все моряки с этого судна были эвакуированы военно-морскими силами Ирана и доставлены на базу ВМС в Яск, в восточной провинции Хормозган. США первоначально опровергали эту информацию, однако иранские СМИ опубликовали видео моряков. Впоследствии экипаж был доставлен в ОАЭ.

Второй пострадавший корабль – зарегистрированный в Панаме танкер Kokuka Courageous, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур с грузом метанола. В результате атаки он получил повреждения, один из членов экипажа был ранен.

Официальный представитель министерства обороны США в интервью корреспонденту CBS News Дэвиду Мартину ранее заявлял: "Весьма вероятно, что Иран стоит за атаками (в Оманском заливе)". Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что атака танкеров в Оманском заливе является часть попыток Ирана привести к росту напряженности в регионе.



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