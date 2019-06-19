Атака на танкеры: ВМФ США представил фрагменты иранской мины

Военно-морской флот США представил фрагменты магнитной мины и магнит, которые, как утверждается, находились на одном из танкеров, атакованных 12 июня в Оманском заливе. Командование американским ВМФ отмечает, что взрывное и вспомогательное устройства соответствуют иранским образцам.

"Использованный при атаке боеприпас обладает характерными особенностями мин, которые были представлены на иранских военных парадах", – сказал командир водолазного подразделения военно-морских сил Центрального командования американской армии командор Шон Кидо.

Он также опроверг заявление владельцев танкера Kokuka Courageous , согласно которым танкер был атакован с воздуха. "Полученная кораблем пробоина характерна для магнитной мины, а не для атак с воздуха. На обшивке корабля остались следы от креплений мины", – добавил он.

На брифинге, проведенном на базе ВМС Центрального командования недалеко от Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, журналистам были представлены фрагменты мин и магнит.

Напомним, что 13 июня пресс-служба военно-морских сил США распространила видеозапись, на которой, как было сказано в пояснении, показано, как команда сторожевого катера класса Gashti, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции снимает неразорвавшуюся мину с корпуса танкера Kokuka Courageous. Это видео было снято американским беспилотником. По мнению американских военных, иранцы удалили мину, чтобы эксперты из других не могли определить изготовителя.

В публикации ВМС США отмечалось, что эти действия производились после того, как танкер был подорван и получил повреждения. Впоследствии экипаж этого танкера, 21 человек, был спасен американским ракетным эсминцем Bainbridge (DDG 96).

Ранее сообщалось, что экипаж эсминца обнаружил прикрепленную к борту подорванного в Оманском заливе танкера несработавшую магнитную мину. Но первоначально не говорилось о том, что иранцы удалили эту мину.

Танкер Front Altair направлялся из Катара на Тайвань под флагом Маршалловых островов и был атакован недалеко от восточного входа в Ормузский пролив, ведущий в Персидский залив. Груз – 75.000 тонн нефти. Экипаж судна – 23 человека. Норвежская компания Frontline, которой принадлежит Front Altair, сообщила сайту VG, что команда состояла в основном из граждан России (11), Грузии (1) и Филиппин (11). Граждан Норвегии на борту не было.

Все моряки с этого судна были эвакуированы военно-морскими силами Ирана и доставлены на базу ВМС в Яск, в восточной провинции Хормозган. США первоначально опровергали эту информацию, однако иранские СМИ опубликовали видео моряков. Впоследствии экипаж был доставлен в ОАЭ.

Второй пострадавший корабль – зарегистрированный в Панаме танкер Kokuka Courageous, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур с грузом метанола. В результате атаки он получил повреждения, один из членов экипажа был ранен.

Официальный представитель министерства обороны США в интервью корреспонденту CBS News Дэвиду Мартину ранее заявлял: "Весьма вероятно, что Иран стоит за атаками (в Оманском заливе)". Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что атака танкеров в Оманском заливе является часть попыток Ирана привести к росту напряженности в регионе.





