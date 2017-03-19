В минувшую субботу, 18 марта, генеральный секретарь ливанской шиитской "Партии Аллаха" ("Хизбалла") шейх Хасан Насралла выступил с заявлением по поводу недавней атаки израильских ВВС в Сирии.

Насралла поддержал версию командования сирийской армии, согласно которой после того, как четыре израильских самолета в ночь на 17 марта вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удары по целям "около Пальмиры", сирийские ПВО подбили два самолета, один из которых упал на "оккупированных территориях".

По состоянию на 19 марта, Дамаск не привел никаких доказательств того, что израильские самолеты были сбиты или повреждены. ЦАХАЛ категорически опровергал утверждения по поводу того, что какому-либо из самолетов, участвовавших в этой операции был причинен ущерб. Сообщалось, что сирийские ПВО выпустили по израильским самолетам две ракеты ЗРК С-200, одна из которых была сбита комплексом ПРО "Хец-2", другая упала на иорданской территории, на окраине города Ирбид.

При этом арабские СМИ сообщали, что израильские военные самолеты разбомбили к востоку от Хомса склады ракетных вооружений "Хизбаллы".

Дамаск и руководство "Хизбаллы" утверждают, что израильские ракеты не достигли целей и не причинили существенного ущерба.

Выступая из своего бункера в Бейруте, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла объявил о победе Сирии и поражении "сионистского врага". При этом Насралла назвал "израильским проектом" деятельность в Сирии суннитских террористических группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра". По его словам, все атаки ЦАХАЛа в Сирии преследуют единственную цель: поднять боевой дух террористов.

В то же время, по версии лидера "Хизбаллы", многие государства осознали бесперспективность поддержки противников Башара Асада. "Силы, которые финансировали, вооружали и поддерживали бандформирования, теперь уже отвернулись от них и готовы сражаться с ними, потому что осознали, что созданный ими Змей вышел из-под контроля и несет реальную угрозу своим творцам. Это проявилось в атаках террористов в Париже, Лондоне, Германии, Бельгии, Турции, США, Саудовской Аравии и в других точках мира", – сказал Насралла.

Лидер "Хизбаллы" заявил, что страны международной коалиции, включая Израиль, якобы потратили огромные средства на финансирование ИГ и "Аль-Каиды", а теперь "осознают свое фиаско".

Насралла призвал "очнуться" тех, кто считает, что воюет в интересах родины (не только в Сирии, но также в Ираке и Йемене), "а на самом деле убивают и разрушают в интересах Израиля и США".