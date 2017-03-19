19 марта 2017 г.
последняя новость: 12:40
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:29 В Газе суд ХАМАСа приговорил к смерти двух наркоторговцев
12:25 Турция обвинила Германию в поддержке террора, Эрдоган грозит ЕС мусульманским потопом
11:59 Граждане Ирана смогут принять участие в Хадже
11:24 В районе Персидского залива проходят учения арабских армий и США
10:22 Хомс покинут 10.000 человек, Россию обвиняют в этнических чистках
09:49 Папа Римский посетит Египет
08:57 Насралла объявил о победе Сирии и поражении "сионистского врага"
06:24 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 19 марта
05:29 Названа примерная дата визита президента Египта в США
20:48 "Исламское государство" заявило, что ВВС Израиля атаковали ее позиции на Синае
Ближний Восток

Насралла объявил о победе Сирии и поражении "сионистского врага"

время публикации: 08:57 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото
Хасан Насралла
Насралла поддержал версию, согласно которой сирийские ПВО подбили два самолета
Насралла объявил о победе Сирии и поражении "сионистского врага"

В минувшую субботу, 18 марта, генеральный секретарь ливанской шиитской "Партии Аллаха" ("Хизбалла") шейх Хасан Насралла выступил с заявлением по поводу недавней атаки израильских ВВС в Сирии.

Насралла поддержал версию командования сирийской армии, согласно которой после того, как четыре израильских самолета в ночь на 17 марта вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удары по целям "около Пальмиры", сирийские ПВО подбили два самолета, один из которых упал на "оккупированных территориях".

По состоянию на 19 марта, Дамаск не привел никаких доказательств того, что израильские самолеты были сбиты или повреждены. ЦАХАЛ категорически опровергал утверждения по поводу того, что какому-либо из самолетов, участвовавших в этой операции был причинен ущерб. Сообщалось, что сирийские ПВО выпустили по израильским самолетам две ракеты ЗРК С-200, одна из которых была сбита комплексом ПРО "Хец-2", другая упала на иорданской территории, на окраине города Ирбид.

При этом арабские СМИ сообщали, что израильские военные самолеты разбомбили к востоку от Хомса склады ракетных вооружений "Хизбаллы".

Дамаск и руководство "Хизбаллы" утверждают, что израильские ракеты не достигли целей и не причинили существенного ущерба.

Выступая из своего бункера в Бейруте, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла объявил о победе Сирии и поражении "сионистского врага". При этом Насралла назвал "израильским проектом" деятельность в Сирии суннитских террористических группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра". По его словам, все атаки ЦАХАЛа в Сирии преследуют единственную цель: поднять боевой дух террористов.

В то же время, по версии лидера "Хизбаллы", многие государства осознали бесперспективность поддержки противников Башара Асада. "Силы, которые финансировали, вооружали и поддерживали бандформирования, теперь уже отвернулись от них и готовы сражаться с ними, потому что осознали, что созданный ими Змей вышел из-под контроля и несет реальную угрозу своим творцам. Это проявилось в атаках террористов в Париже, Лондоне, Германии, Бельгии, Турции, США, Саудовской Аравии и в других точках мира", – сказал Насралла.

Лидер "Хизбаллы" заявил, что страны международной коалиции, включая Израиль, якобы потратили огромные средства на финансирование ИГ и "Аль-Каиды", а теперь "осознают свое фиаско".

Насралла призвал "очнуться" тех, кто считает, что воюет в интересах родины (не только в Сирии, но также в Ираке и Йемене), "а на самом деле убивают и разрушают в интересах Израиля и США".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 17 марта 2017 г.
Посол Израиля в Москве Гари Корен был вызван в российский МИД
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 марта 2017 г.
Нетаниягу заявил, что Израиль пресечет любые попытки передать оружие "Хизбалле"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
"Аль-Маядин": в результате удара израильских ВВС убит один из командиров "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
SANA: сбитый израильский самолет упал на "оккупированных территориях"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
Дамаск: сирийские ПВО сбили израильский самолет
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
СМИ: сирийская ракета С-200 упала на окраине иорданского города Ирбид
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
Сирийцы попытались атаковать израильские самолеты с помощью ЗРК С-200
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
Арабские СМИ: в Сирии израильские ВВС разбомбили склады "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 марта 2017 г.
"Аль-Джарида": Иран построил в Ливане военные заводы для "Хизбаллы"







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 19 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017