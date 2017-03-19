19 марта 2017 г.
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Ближний Восток

Арабские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в районе Кунейтры, убит один человек

время публикации: 17:30 | последнее обновление: 18:32 блог версия для печати фото
СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в районе Кунейтры, убит один человек
СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в районе Кунейтры, убит один человек
СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в районе Кунейтры, убит один человек

В воскресенье, 19 марта, арабские СМИ сообщили, что в районе Кунейтра нанесен удар с воздуха по автомобилю, в котором находился Ясер А-Сияд, активист вооруженной организации "Силы защиты отечества" (организации, поддерживающей Башара Асада).

В момент удара с воздуха автомобиль двигался по шоссе, соединяющем Хан Арнабе и Дамаск. Согласно опубликованной информации, в результате ракетного удара А-Сияд был убит. Арабские СМИ сообщают со ссылкой на источники в "Центре по контролю за соблюдением прав человека в Сирии", что удар нанесен израильскими ВВС.

В настоящий момент ни один официальный источник в Израиле не комментирует эту информацию. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили: "Мы не комментируем публикации подобного рода".

Ранее начальник генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот прокомментировал сообщения об ударе, нанесенном ЦАХАЛом в Сирии 17 марта. "Мы отстаиваем наши интересы и препятствуем передаче вооружения "Хизбалле". Мы намерены действовать так и в дальнейшем", - сказал генерал-лейтенант Айзенкот в ходе церемонии вступления в должность нового командующего Северным округом генерал-майора Йоэля Стрика.

17 марта пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии.

На сайтах ряда арабских СМИ была опубликована информация о том, что израильские военные самолеты разбомбили в Сирии склады ракетных вооружений "Хизбаллы".

Согласно официальному сообщению ЦАХАЛа, в ходе операции по самолетам были выпущены несколько ракет ПВО, одна из которых была перехвачена израильскими ПРО.

В результате этого инцидента среди израильтян пострадавших не было.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 марта 2017 г.
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии







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