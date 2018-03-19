Британка, воевавшая вместе с курдами, была убита турками в Сирии

Британское издание The Guardian сообщает, что в ходе боев за Африн на севере Сирии погибла гражданка Великобритании Анна Кэмпбелл, сражавшаяся в рядах курдских "Отрядов народной самообороны" против турков. Она была убита в результате разрыва турецкой ракеты 16 марта.

26-летняя Анна Кэмпбелл, из Льюиса (Ист-Сассекс, южная Англия), стала первой британкой, воевавшей за курдов и погибшей в Сирии. В 2016-2017 годах сообщалось о гибели граждан Великобритании Дина Карла Эванса (Гевара Роджава) и Райяна Локка, воевавших в Сирии на стороне курдских ополченцев, но они погибли в боях с "Исламским государством". Всего за годы гражданской войны в Сирии погибли восемь британских граждан, воевавших на стороне курдов.

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Известно, что Анна Кэмпбелл прибыла в Сирию в 2017 году, воевала против "Исламского государства", а потом попросила курдское командование отправить ее в самую горячую точку – в район Африна, где с 20 января 2018 года армия Турции проводила антикурдскую операцию "Оливковая ветвь". Guardian пишет, что командиры поначалу отказывали Кэмпбелл в этой просьбе, но она добилась своего и даже выкрасила волосы в черный цвет после того, как ей сказали, что блондинка на фронте будет слишком заметна среди других.

Отец Анны, Дирк Кэмпбелл, говорит, что его дочь была идеалисткой, стремившейся сделать мир лучше, заботившейся о защите прав человека. Он подчеркивает, что она погибла, обороняясь против турецкого вторжения. По его словам, дочь была очень похожа на мать, умершую пять лет назад от онкологического заболевания.

Анна рассказала отцу о своих планах поехать в Сирию в мае прошлого года. Она была увлечена примерами женщин, которые на фоне гражданской войны стали играть значительную роль в курдской общине этой страны. Дирк говорил, что не пытался ее отговорить, потому что понимал бесполезность подобных попыток.

Осенью 2015 года в альянс вооруженной оппозиции "Демократические силы Сирии" вошли курдские "Отряды народной самообороны", в рядах которых наравне с мужчинами воевали женщины. Западные СМИ много писали о героизме, проявляемом курдскими ополченками. Именно их примером была вдохновлена Кэмпбелл.

Свою службу в рядах "Отрядов народной самообороны" Анна начала в Рожаве (Западный Курдистан), где прошла месячный курс военной подготовки. По окончании обучения, она получила боевое прозвище Хелин Керекокс и была направлена в район Дир аз-Зура, который был последним оплотом боевиков "Исламского государства". После разгрома ИГ Кэмпбелл, как и другие иностранные добровольцы, оказалась перед выбором: вернуться на родину или остаться в Сирии и продолжить помогать курдам. "Товарищ Хелин" выбрала второй вариант и добилась направления в Африн, где начались тогда боестолкновения с турецкой армией.

Напомним, что в 2014-2015 годах израильские СМИ следили за судьбой Гилы (Джил) Розенберг – гражданки Израиля и Канады, воевавшей в Сирии на стороне курдского ополчения "Пешмерга" против "Исламского государства". После возвращения в Израиль она говорила, что решила внести посильный вклад в борьбу с террором, а также помочь курдам в их борьбе с исламистами. Розенберг прошла службу в ЦАХАЛе и имела боевой опыт до того, как отправилась в Сирию. Она сумела выжить, несмотря на то, что боевики ИГ целенаправленно охотились за ней.





