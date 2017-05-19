В пятницу, 19 мая, в Иране проходят президентские выборы. В стране открыты около 63 тысяч избирательных участков. Правом голоса обладают примерно 56 миллионов человек, передает агентство IRNA.

В первом туре представлены четыре кандидата: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Фаворитами гонки являются Хасан Роухани и Ибрахим Раиси.

Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов, напоминает РИА Новости. По данным соцопросов, проголосовать планируют две трети граждан Ирана.

Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент.

Для обеспечения безопасности в день выборов задействованы около 300 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Одним из первых на выборах проголосовал верховный аятолла Ирана Али Хаменеи.

Напомним, что, согласно конституции Ирана, президент является вторым высшим официальным лицом после духовного лидера Исламской республики. Он отвечает за соблюдение конституции и руководит исполнительными органами власти во всех сферах госуправления, кроме тех, что отнесены к непосредственному ведению верховного аятоллы. Президент избирается на четыре года прямым голосованием – не больше, чем на два срока подряд.