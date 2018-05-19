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Ближний Восток

"Команда Трампа" готовится представить план ближневосточного урегулирования

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 10:44 блог версия для печати фото
Дональд Трамп
Джаред Кушнер
Дэвид Фридман

Администрация Трампа представит свой план урегулирования палестино-израильского конфликта в ближайшие недели или месяцы – точная дата пока не определена. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщили изданию The Jerusalem Post два источника в США.

Associated Press также, со ссылкой на слова сразу пятерых американских чиновников, сообщило о том, что "план Трампа" может быть опубликован уже в середине или конце июня, если не возникнет никаких неожиданных ситуаций.

Напомним, в феврале этого года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая 22 февраля в Институте политики при Университете Чикаго, заявила, что план ближневосточного урегулирования, разрабатываемый администрацией Дональда Трампа, почти готов и будет представлен в ближайшее время. "Разрабатывается план, который не вызовет ни восторга, ни отторжения ни одной из сторон", – сказала тогда Хейли.

В течение последних нескольких недель представители Белого дома неоднократно заявляли, что план почти завершен, однако надо дождаться подходящего времени подходящего времени для его обнародования.

Завершенный план является результатом политической инициативы президента Дональда Трампа и его "команды мира": советника президента Джареда Кушнера, спецпредставителя США по международным переговорам Джейсона Гринблатта и посла США в Израиле Дэвида Фридмана. Известно, что "план Трампа" содержит подробные предложения, касающиеся основных разногласий между израильтянами и палестинцами, при этом заметно отличаясь от "дорожных карт", предлагавшихся американской администрацией в прошлом.

Пока неизвестно, будет ли план опубликован полностью. Несмотря на это, команда Трампа уже начала консультации по его деталям, сообщает АР.

В Израиле полагают, что план может потребовать уступок от еврейского государства, тем более, что президент Трамп неоднократно напоминал израильтянам: они в долгу перед США после переноса посольства в Иерусалим.



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