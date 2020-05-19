Махмуд Аббас объявил, что его администрация выходит из всех соглашений с Израилем

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) объявил, что его администрация считает себя свободной от всех договоренностей с Израилем и США, включая соглашения о координации действий в области безопасности.

Официальное агентство новостей Палестинской автономии Wafa.ps сообщает, что вечером в штаб-квартире Махмуда Аббаса состоялось совещание руководства, посвященное ответу Рамаллы на планы Израиля по распространению своего суверенитета на часть территорий в Иудеи и Самарии, а также в Иорданской долине. По словам Аббаса, объявив о предстоящей "аннексии", Израиль тем самым отказался от соглашений Осло.

С этого момента, в соответствии с нормами международного права, Израиль должен взять на себя ответственность за оккупированную палестинскую территорию, - заявил докладчик.

Вместе с тем, Махмуд Аббас отметил, что его администрация готова к возобновлению переговоров о мирном урегулировании конфликта на основании принципа "двух государств" и готова к посредничеству третьей стороны. При этом он отметил, что переговоры, если они возобновятся, должны проходить при международной поддержке, а не только при посредничестве США.

После завершения совещания в Рамалле, источник в окружении Махмуда Аббаса сообщил израильскому телеканалу "Кан-11", что главы палестинских служб безопасности получили распоряжение немедленно прекратить контакты с израильскими коллегами по координации действий.