The Washington Post: за кибератакой на иранский порт Шахид Раджай стоит Израиль

Американское издание The Washington Post сообщает, что за кибератакой на иранский порт Шахид Раджай, расположенный недалеко от Бандар-Аббаса, у входа в Ормузский пролив, стоит Израиль.

9 мая грузопоток в порту Шахид Раджай внезапно прервался: все компьютеры, обслуживающие этот порт, перестали нормально работать. Через день глава Управления портов Ирана Мохаммад Растад сообщил, что в последние дни была предпринята хакерская атака против порта Шахид Раджай. "Кибератака не смогла пробить защиту компьютерной системы Управления портов, но нанесла ущерб системам действующих в порту частных компаний. Мы уделяем значительное внимание вопросам многослойной компьютерной безопасности, постоянно ее усовершенствуем", - утверждал он. Растад говорил, что атака не смогла помешать нормальной работе порта и подчеркнул, что она не повлияет и на судоходство в районе Ормузского пролива. Он также дал понять, что за хакерами стоит враждебное Ирану государство.

По мнению источников издания The Washington Post, израильская кибератака была ответом на иранскую кибератаку в на систему водоснабжения Израиля, осуществленную в апреле 2020 года. При этом иностранный эксперт заявил, что израильская атака была "очень точной" и ущерб иранскому порту был более серьезным, чем говорилось в официальных отчетах Управления портов Ирана. The Washington Post опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что 9-12 мая на подъездах к порту Шахид Раджай образовались долгие автомобильные пробки, чего, как правило, в прошлом не происходило.

Правительство Израиля не заявляло об ответственности за кибератаку против иранского порта.