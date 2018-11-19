Десятый канал: Трамп собирает совещание, чтобы определить судьбу "сделки века"

Как сообщают Новости Десятого канала со ссылкой на источники в американской администрации, президент США Дональд Трамп в ближайшие дни проведет совещание, на котором будет определена судьба разрабатываемой американцами мирной инициативы – так называемой "сделки века".

Согласно сообщению, в совещании примут участие государственный секретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, специальный посланник администрации на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, зять и ближайший советник президента Джаред Кушнер. Вылетел в США и посол в Израиле Дэвид Фридман.

На совещании, подготовка к которому идет уже около месяца, советники президента представят итоговый вариант предложения. Пойдет речь и о том, когда и как представить "сделку века" международному сообществу, чтобы заручиться максимальной поддержкой политиков и общественности.

При этом, признают источники, участникам совещания придется принять в расчет и политический кризис в Израиле. Многие в окружении Трампа выступают против представления программы на фоне предвыборной кампании. Один из источников цитирует посла Фридмана, заявившего, что нельзя превращать израильские выборы в референдум по "сделке века".

Согласно публикациям СМИ, план президента Трампа предусматривает всеобъемлющее урегулирование палестино-израильского конфликта, за которым последует полная нормализация отношений между Израилем и арабскими государствами.

Как сообщала в январе 2018 года ливанская газета "Ад-Дийяр", инициатива предусматривает передачу палестинцам 90% Западного берега. Столицей палестинского государства станут арабские районы Восточного Иерусалима. Палестинцы смогут не признавать Израиль еврейским государством, но им придется отказаться от права беженцев на возвращение.

Предполагалось, что план будет опубликован в марте 2018 года. Ключевую роль в том, чтобы убедить палестинское руководство принять американское предложение, должна была сыграть Саудовская Аравия. Однако глава ПНА Махмуд Аббас объявил бойкот США после того, как администрация признала Иерусалим столицей Израиля.





