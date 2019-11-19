ImageSat: Иран продолжает строительство военных объектов на границе Ирака и Сирии

Американский телеканал Fox News опубликовал спутниковые фотографии, наглядно демонстрирующие, что Иран продолжает строительство военной базы вдоль иракско-сирийской границы. Снимки предоставила израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B. Эти снимки были предоставлены и редакции NEWSru.co.il.

Речь идет о базе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), частично уничтоженной в результате авиаударов в начале сентября этого года. Власти Сирии заявляли, что удары были осуществлены ЦАХАЛом. Израиль не брал на себя ответственность за эту операцию.

Новые спутниковые снимки показывают восемь зон строительства или реконструкции в указанном районе. В каждой из них есть укрытия, под которыми могут скрываться грузовики и оборудование. Показан также контрольно-пропускной пункт.

Fox News отмечает, что дорогостоящее строительство ведется в то время, когда Иран переживает тяжелейший экономический кризис и в стране проходят массовые акции протеста.

3 сентября американский телеканал Fox News сообщал о строительстве на базе группировки "Катаиб Имам Али" в Сирии примерно в 5 км от границы с Ираком. Через пять дней по данному объекту был нанесен авиаудар. Восемь возведенных или строящихся складов были уничтожены. Теперь, судя по снимкам ImageSat, эта инфраструктура в основном восстановлена и достроена.

База группировки "Катаиб Имам Али", входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби", была атакована в этом районе в ночь на 9 сентября 2019 года. Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщала, что в результате авиаудара по целям в районе Аль-Букамаля были убиты не менее 18 человек. Отмечалось также, что атака была осуществлена неопознанными самолетами, удары были нанесены по районам, контролируемым иранскими и проиранскими силами. В результате авиаудара нанесен ущерб военной технике. В сирийских и иракских СМИ публиковались утверждения о причастности Израиля к ударам по указанным целям.

В течение нескольких недель после авиаудара на этой базе было построено новое бетонированное сооружение, а также достроено ответвление дороги, неподалеку от официального пограничного перехода были возведены ангары, которые могут быть предназначены для хранения оружия.

30 сентября состоялось официальное открытие пограничного перехода Аль-Букамаль (Сирия) – Аль-Каим (Ирак), который был закрыт в течение последних пяти лет. На торжественном мероприятии присутствовали премьер-министр Ирака Адил Абдул-Махди, другие министры и должностные лица.





