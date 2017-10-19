СБ ООН о Ближнем Востоке: Россия и ПА – о Палестине, США и Израиль – об иранской угрозе

В среду, 18 октября, состоялась специальная сессия Совета безопасности ООН, посвященная проблемам Ближнего Востока и Палестины. В программе сессии было заявлено, что она "посвящена ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча, выступая на этом заседании, особое внимание уделил недавнему достижению соглашения между ФАТХом и ХАМАСом, выразив надежду на то, что этот договор послужит урегулированию ситуации в регионе, сообщает пресс-служба ООН.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя высказал опасения по поводу взрывоопасности тупика в урегулировании палестино-израильского конфликта. "Турбулентные события на Ближнем Востоке и Севере Африки, новые вызовы и угрозы не должны заслонять приоритетность решения проблемы Палестины, которая является фундаментальной для долговременной нормализации обстановки в регионе", – цитирует заявление российского дипломата РИА Новости.

"Сложившийся статус-кво не может быть надежен и долговечен. В отсутствие мирного процесса и политического горизонта в регионе накапливается дополнительный взрывоопасный потенциал, который способен сдетонировать в любую минуту... Убеждены, что нет альтернативы формуле урегулирования в результате прямых переговоров, которая приведет к созданию независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", – заявил представитель РФ в ООН.

В свою очередь, постоянный представитель Палестинской администрации в ООН Риад Мансур обвинил мировое сообщество в том, что оно закрывает глаза на поведение Израиля. По словам Мансура, строительство на территориях указывает на то, что Израиль не стремится к продвижению мирного процесса. "Министр Либерман и остальная коалиция выступают против мира, пренебрегают международным правом и делают решение о двух государствах для двух народов невозможным", – заявил Мансур.

Постпред ПНА в ООН также потребовал ответа на вопрос о том, почему, "когда Израиль снова и снова доказывает свои дурные намерения, мировое сообщество продолжает относиться к Израилю слишком снисходительно".

Никки Хейли, постпред США в ООН, резко сменила тему. В своем выступлении она сосредоточилась на иранской угрозе. Она обвинила ведущие страны Запада в недооценке угрозы, исходящей от Ирана и его агрессивной региональной политики.

"Совбез демонстрирует опасный и недальновидный подход. Иран надо оценивать по его агрессивному, дестабилизирующему и противозаконному поведению – нам не следует быть глупцами", – заявила Хейли.

"Бессмысленно говорить о стабильности на Ближнем Востоке, не упоминая Иран, от которого исходят практически все угрозы миру и безопасности в этом регионе. Соединенные Штаты избирают курс на нейтрализацию не одного, а нескольких аспектов разрушительного поведения Ирана, и надеются, что международное сообщество их поддержит. Режим аятолл продолжает играть Советом, скрывая свои ядерные разработки и нагло нарушая его резолюции, а мы закрываем на это глаза. Пора положить конец его играм", – этими словами Хейли завершила свою речь.

Посол Израиля в ООН Дани Данон также воспользовался заседанием для того, чтобы сосредоточиться на иранском вопросе. Дани Данон выдвинул четыре основных обвинения против Ирана: финансирование и поддержка террора, нарушение прав человека, антисемитизм и попытки уничтожить государство Израиль. Данон заявил, что отношение Ирана к Израилю, с которым он не имеет общей границы и территориальных диспутов, можно объяснить только беспричинной ненавистью.

Отметим, что постоянный представитель Китая в ООН Лю Цзеи в своем выступлении также уделил особое внимание иранской теме. Но он, в отличие от послов США и Израиля, подчеркивал необходимость соблюдения "ядерного соглашения" всеми участниками этого договора. Позиция Пекина по палестинской проблеме, в основном, схожа с позицией руководства ООН.