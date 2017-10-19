19 октября 2017 г.
последняя новость: 15:28
С Марьяновым простились в коридоре
Спорт убивает интерес к сексу
Звезда сериала обвинила Вайнштейна
Зрители требуют уволить Гордона
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:01 Палестинка одержала победу на арабском конкурсе читателей
12:04 Иордания отказалась открывать представительство ХАМАСа
11:10 В "освобожденном" Киркуке вывешены портреты аятоллы Хаменеи
09:45 Гринблат: любое палестинское правительство должно признать Израиль
09:43 Саудовская Аравия восстановила авиасообщение с Ираком
08:20 СБ ООН о Ближнем Востоке: Россия и ПА – о Палестине, США и Израиль – об иранской угрозе
07:21 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 19 октября
07:06 Опубликован спутниковый снимок сирийской базы ПВО "Рамадан", атакованной ЦАХАЛом
17:38 Пикет в Рамалле: "Великобритания должна извиниться за Декларацию Бальфура"
17:08 Проводится обыск в доме террориста, предпринявшего попытку нападения в Гуш-Эционе
гЮЦПСГЙЮ...
Ближний Восток

СБ ООН о Ближнем Востоке: Россия и ПА – о Палестине, США и Израиль – об иранской угрозе

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:40 блог версия для печати фото
Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Палестинской администрации в ООН Риад Мансур
ВСЕ ФОТО

В среду, 18 октября, состоялась специальная сессия Совета безопасности ООН, посвященная проблемам Ближнего Востока и Палестины. В программе сессии было заявлено, что она "посвящена ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча, выступая на этом заседании, особое внимание уделил недавнему достижению соглашения между ФАТХом и ХАМАСом, выразив надежду на то, что этот договор послужит урегулированию ситуации в регионе, сообщает пресс-служба ООН.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя высказал опасения по поводу взрывоопасности тупика в урегулировании палестино-израильского конфликта. "Турбулентные события на Ближнем Востоке и Севере Африки, новые вызовы и угрозы не должны заслонять приоритетность решения проблемы Палестины, которая является фундаментальной для долговременной нормализации обстановки в регионе", – цитирует заявление российского дипломата РИА Новости.

"Сложившийся статус-кво не может быть надежен и долговечен. В отсутствие мирного процесса и политического горизонта в регионе накапливается дополнительный взрывоопасный потенциал, который способен сдетонировать в любую минуту... Убеждены, что нет альтернативы формуле урегулирования в результате прямых переговоров, которая приведет к созданию независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", – заявил представитель РФ в ООН.

В свою очередь, постоянный представитель Палестинской администрации в ООН Риад Мансур обвинил мировое сообщество в том, что оно закрывает глаза на поведение Израиля. По словам Мансура, строительство на территориях указывает на то, что Израиль не стремится к продвижению мирного процесса. "Министр Либерман и остальная коалиция выступают против мира, пренебрегают международным правом и делают решение о двух государствах для двух народов невозможным", – заявил Мансур.

Постпред ПНА в ООН также потребовал ответа на вопрос о том, почему, "когда Израиль снова и снова доказывает свои дурные намерения, мировое сообщество продолжает относиться к Израилю слишком снисходительно".

Никки Хейли, постпред США в ООН, резко сменила тему. В своем выступлении она сосредоточилась на иранской угрозе. Она обвинила ведущие страны Запада в недооценке угрозы, исходящей от Ирана и его агрессивной региональной политики.

"Совбез демонстрирует опасный и недальновидный подход. Иран надо оценивать по его агрессивному, дестабилизирующему и противозаконному поведению – нам не следует быть глупцами", – заявила Хейли.

"Бессмысленно говорить о стабильности на Ближнем Востоке, не упоминая Иран, от которого исходят практически все угрозы миру и безопасности в этом регионе. Соединенные Штаты избирают курс на нейтрализацию не одного, а нескольких аспектов разрушительного поведения Ирана, и надеются, что международное сообщество их поддержит. Режим аятолл продолжает играть Советом, скрывая свои ядерные разработки и нагло нарушая его резолюции, а мы закрываем на это глаза. Пора положить конец его играм", – этими словами Хейли завершила свою речь.

Посол Израиля в ООН Дани Данон также воспользовался заседанием для того, чтобы сосредоточиться на иранском вопросе. Дани Данон выдвинул четыре основных обвинения против Ирана: финансирование и поддержка террора, нарушение прав человека, антисемитизм и попытки уничтожить государство Израиль. Данон заявил, что отношение Ирана к Израилю, с которым он не имеет общей границы и территориальных диспутов, можно объяснить только беспричинной ненавистью.

Отметим, что постоянный представитель Китая в ООН Лю Цзеи в своем выступлении также уделил особое внимание иранской теме. Но он, в отличие от послов США и Израиля, подчеркивал необходимость соблюдения "ядерного соглашения" всеми участниками этого договора. Позиция Пекина по палестинской проблеме, в основном, схожа с позицией руководства ООН.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 октября 2017 г.
Посол ПНА в ООН: "Мировое сообщество слишком снисходительно к Израилю"
// NEWSru.co.il // В мире // 18 октября 2017 г.
Никки Хейли: "Иран играет Совбезом ООН – нам не следует быть глупцами"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 19 октября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017