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Ближний Восток

Спецслужбы ПА арестовали гражданина США за продажу недвижимости в Иерусалиме евреям

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 11:53 блог версия для печати фото
Спецслужбы ПА арестовали гражданина США за продажу недвижимости в Иерусалиме евреям

Службы безопасности Палестинской автономии арестовали палестинского араба, обладающего паспортом США, по подозрению в участии в сделке по продаже евреям недвижимости в Старом городе Иерусалима.

Как сообщает Jerusalem Post, 55-летний подозреваемый, житель Бейт-Лехема, работал в палестинском министерстве внутренних дел. На текущий момент он находится в Рамалле, где его допрашивают по поводу сделки.

Согласно подозрениям, он выступал посредником в осуществлении сделки, получив 25 тысяч долларов за продажу дома вдовы, проживавшей в арабском квартале Старого города.

Семья задержанного уведомила об его аресте Государственный департамент США. Американские власти выражают обеспокоенность по поводу предвзятого отношения палестинских властей к нему.

Напомним, что несколько дней назад в интернете появился видеоролик с запись "полевого суда", на котором несколько жителей арабских кварталов Иерусалима выясняли, как попал в руки еврейской организации "Атерет Коаним" дом в нескольких сотнях метров от Храмовой горы, принадлежавший ранее семье Джоуде.

После того, как в дом вселилась еврейская семья, палестинское руководство в Рамалле распорядилось начать расследование. Члены семьи Джоуде утверждали, что продали дом арабскому бизнесмену Халиду аль-Атари, приближенному главы палестинской разведки генерала Маджда Фараджа.

В минувшую среду полиция Израиля задержала трех подозреваемых в организации "полевого суда", в ходе которого они угрожали аль-Атари.

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