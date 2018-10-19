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Ближний Восток

"Марш возвращения". ВВС ЦАХАЛа атаковали группу поджигателей на юге сектора Газы

время публикации: 17:41 | последнее обновление: 18:07 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали группу поджигателей в секторе Газы
Начался очередной "марш возвращения"
Начался очередной "марш возвращения"

В пятницу, 19 октября, "Палестинский информационный центр" сообщил об очередном "марше возвращения", начавшемся во второй половине на границе сектора Газы.

По данным ЦАХАЛа, в "марше" принимают участие около двух тысяч арабов. Большинство из них находятся достаточно далеко от разделительных сооружений. Тем не менее, некоторые из участников акции жгут покрышки в непосредственной близости от забора безопасности.

Кроме того, были зафиксированы три попытки палестинцев перебраться через разделительные сооружения. Каждый раз, оказавшись на израильской территории, участники провокации возвращались назад, в сектор Газы.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

В 17:30 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на юге сектора Газы ВВС ЦАХАЛа атаковали группу террористов, запускавших "огненные" шары на территорию Израиля.

Накануне комитет "маршей возвращения", стоящий за организацией пятничных беспорядков и провокаций на границе сектора Газы, опубликовал призыв к участникам беспорядков не приближаться к забору безопасности, отделяющему сектор от израильской территории.

"Ваша кровь дорога, берегите ее для строительства родины", - говорится в призыве.

По данным ливанского телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой", sms-сообщения с призывом не приближаться к забору безопасности были направлены жителям сектора Газы Армией обороны Израиля.

Напомним, 18 октября состоялось заседание военно-политического кабинета, посвященное ситуации в секторе Газы. Оно продолжалось более пяти часов. Как стало известно, кабинет отдал распоряжение армии ужесточить реакцию на запуск огненных шаров и на беспорядки возле разделительного забора.



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