Беспорядки в Ливане: двое погибших, десятки раненых

Проходящие в Ливане демонстрации протеста сопровождаются беспорядками, в ходе которых два человека погибли и несколько десятков были ранены.

В Бейруте силы правопорядка применили средства для разгона демонстраций при попытке толпы штурмовать комплекс правительственных зданий.

Национальное информационное агентство сообщило, что погибли двое иностранных рабочих, спавших в сгоревшем здании. Службы безопасности сообщили, что были ранены 60 их сотрудников.

Ливанский Красный крест сообщил о 64 раненых и 530 больных, которые не смогли добраться до больниц из-за перекрытых дорог.

Власти Саудовской Аравии и ОАЭ призвали своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана.

Массовые демонстрации последовали за объявлением правительства Ливана о намерении ввести налог на общение с использованием протокола VoIP, на котором основаны такие сервисы, как WhatsApp и Skype.

Еще в сентябре в стране было объявлено чрезвычайное экономическое положение. Ливан, принявший полтора миллиона сирийских беженцев, имеет третий по величине в мире госдолг по отношению к ВВП (150%). В течение семи лет правительство действовало без утвержденного госбюджета. Международные структуры готовы выделить Ливану финансовую помощь в размере 11 миллиардов долларов, однако только после утверждения госбюджета, включающего в себя ряд экономических реформ.