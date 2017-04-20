ОЗХО подтвердила применение зарина в Хан Шейхуне

Результаты анализов показали, что в Хан Шейхуне (сирийская провинция Идлиб) был применен зарин или похожее на него вещество. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду, 19 апреля, Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Результаты анализов показали, что жертвы подверглись воздействию зарина или вещества, схожего с ним", – приводит ТАСС слова гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

Напомним, что 4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне, в провинции Идлиб, погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами. США возложили ответственность за эту химическую атаку на режим Асада. Минобороны РФ утверждало, что сирийская авиация разбомбила склад химоружия, принадлежавший террористам, и это привело к заражению местности. Позже Москва заявляла, что необходимо тщательное расследование происшедшего до выдвижения каких-либо версий и обвинений.

В ночь на 7 апреля эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе Шайрат, расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Авиабаза Шайрат была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб.

По оценке министерства обороны США, 58 из 59 крылатых ракет поразили намеченные цели. При этом два высокопоставленных представителя военного командования заявляли CNN, что в результате ракетного удара были ликвидированы около 20 самолетов сирийских ВВС. Позже министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в результате американского ракетного удара по авиабазе Шайрат были уничтожены 20% самолетов, которые использовали сирийские ВВС. Была также приведена оценка минобороны США, согласно которой ракетный удар также причинил значительный ущерб средствам ПВО, системе топливного обеспечения авиабазы и складам боеприпасов.

Минобороны США подчеркивало, что ракетный удар был ответом на применение химического оружия против мирных граждан и что власти Сирии впредь будут осмотрительней с принятием решений о подобных атаках.