20 апреля 2017 г.
последняя новость: 19:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:04 Ливанские СМИ сообщили об аресте "израильского шпиона"
17:16 СМИ: Трамп требует от Аббаса прекратить платить пособия террористам
16:17 "Хизбалла" организовала экскурсию для журналистов на границе с Израилем
15:25 В ходе антитеррористической операции на Синае египетские военные уничтожили 19 боевиков
14:35 Иракские курды получат вооружения на сотни млн долларов
14:21 Оттепель после Обамы: глава Пентагона прибыл в Каир
12:49 Египетские ВМС получили сестру израильского "Дельфина"
12:13 Центризбирком Турции отказался пересматривать итоги референдума
11:22 Министр обороны Ирана отвечает США: "Времена ковбоев прошли"
11:03 Около Дженина исламисты обстреляли магазины, в которых продавали алкоголь
Ближний Восток

СМИ: Трамп требует от Аббаса прекратить платить пособия террористам

время публикации: 17:16 | последнее обновление: 17:50 блог версия для печати фото
СМИ: Трамп требует от Аббаса прекратить платить пособия террористам
СМИ: Трамп требует от Аббаса прекратить платить пособия террористам
СМИ: Трамп требует от Аббаса прекратить платить пособия террористам

Одной из главных тем переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой ПНА Махмудом Аббасом, по информации израильских СМИ, станут пособия, которые выплачиваются палестинской администрацией заключенным, семьям "шахидов" и освободившимся из израильских тюрем террористам.

По оценкам Израиля, палестинская администрация прямо и опосредованно через ООП ежегодно выделяет около 300 миллионов долларов на выплату пособий террористам и их семьям. Это составляет 6%-7% от годового бюджета Палестинской автономии, большая часть которого формируется за счет международной помощи. При этом выплата пособий включена в закон о годовом бюджете автономии.

В Иерусалиме полагают, что "пособия террористам" являются одним из препятствий для заключения постоянного соглашения с палестинцами, так как они поощряют террористические атаки против граждан Израиля.

По информации сайта Walla News, Джейсон Гринблат, посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке, во время встречи с Махмудом Аббасом, которая состоялась в Аммане в конце марта, предупредил, что выплата пособий террористам должна быть прекращена. В противном случае переговоры с Израилем не могут быть возобновлены.

Встреча Трампа и Аббаса запланирована на 3 мая. 23 апреля в США вылетит палестинская делегация, которой предстоит подготовить визит Аббаса. На повестке дня - возобновление палестино-израильских переговоров. Израильские СМИ ранее писали, что палестинцы также попытаются убедить американского лидера выступить против поселенческой деятельности и отказаться от планов перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

Напомним, первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса состоялся 10 марта. Именно в ходе этой беседы Трамп впервые пригласил Аббаса посетить Белый дом, чтобы обсудить возможности возобновления мирного процесса.

По словам пресс-секретаря Аббаса, Набиля Абу Рудейны, во время первого телефонного разговора Дональд Трамп напомнил о своей приверженности мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, а Махмуд Аббас, со своей стороны, подчеркнул, что считает мирное урегулирование стратегической целью, достижение которой позволит создать палестинское государство рядом с Израилем.

Президент Трамп уже провел переговоры с несколькими арабскими лидерами, в числе которых - президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз и король Иордании Абдалла II.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 апреля 2017 г.
"Любая граница взрывоопасна". Интервью с министром обороны Авигдором Либерманом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 апреля 2017 г.
Министр транспорта и разведки Исраэль Кац представил проект строительства "острова Газа"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 марта 2017 г.
Нетаниягу созывает заседание военно-политического кабинета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2017 г.
The Jerusalem Post: США инициируют проведение саммита с участием Нетаниягу, Аббаса и лидеров арабских стран
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 марта 2017 г.
Махмуд Аббас встретился в Аммане с Джейсоном Гринблаттом







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 20 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017