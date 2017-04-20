СМИ: Трамп требует от Аббаса прекратить платить пособия террористам

Одной из главных тем переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой ПНА Махмудом Аббасом, по информации израильских СМИ, станут пособия, которые выплачиваются палестинской администрацией заключенным, семьям "шахидов" и освободившимся из израильских тюрем террористам.

По оценкам Израиля, палестинская администрация прямо и опосредованно через ООП ежегодно выделяет около 300 миллионов долларов на выплату пособий террористам и их семьям. Это составляет 6%-7% от годового бюджета Палестинской автономии, большая часть которого формируется за счет международной помощи. При этом выплата пособий включена в закон о годовом бюджете автономии.

В Иерусалиме полагают, что "пособия террористам" являются одним из препятствий для заключения постоянного соглашения с палестинцами, так как они поощряют террористические атаки против граждан Израиля.

По информации сайта Walla News, Джейсон Гринблат, посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке, во время встречи с Махмудом Аббасом, которая состоялась в Аммане в конце марта, предупредил, что выплата пособий террористам должна быть прекращена. В противном случае переговоры с Израилем не могут быть возобновлены.

Встреча Трампа и Аббаса запланирована на 3 мая. 23 апреля в США вылетит палестинская делегация, которой предстоит подготовить визит Аббаса. На повестке дня - возобновление палестино-израильских переговоров. Израильские СМИ ранее писали, что палестинцы также попытаются убедить американского лидера выступить против поселенческой деятельности и отказаться от планов перенести посольство США в Израиле в Иерусалим.

Напомним, первый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса состоялся 10 марта. Именно в ходе этой беседы Трамп впервые пригласил Аббаса посетить Белый дом, чтобы обсудить возможности возобновления мирного процесса.

По словам пресс-секретаря Аббаса, Набиля Абу Рудейны, во время первого телефонного разговора Дональд Трамп напомнил о своей приверженности мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, а Махмуд Аббас, со своей стороны, подчеркнул, что считает мирное урегулирование стратегической целью, достижение которой позволит создать палестинское государство рядом с Израилем.

Президент Трамп уже провел переговоры с несколькими арабскими лидерами, в числе которых - президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз и король Иордании Абдалла II.





