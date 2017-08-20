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Ближний Восток

Башар Асад поблагодарил Иран, Россию и "Хизбаллу" и напомнил, что Израиль – враг

время публикации: 15:34 | последнее обновление: 15:34 блог версия для печати

Президент Сирии Башар Асад на встрече с дипломатическими работниками в МИДе поблагодарил союзников за оказанную помощь и поддержку, и напомнил, что Израиль по-прежнему является врагом.

Башар Асад говорил о том, что Сирия сорвала заговор стран Запада против нее. По словам Асада, "принципиальная позиция в защиту национального суверенитета, занятая Сирией, стала причиной развязывания против нее войны".

Башар Асад говорил о том, что сирийцы дорого заплатили за свою борьбу за независимость, однако цена сопротивления ниже цены капитуляции.

Президент Сирии поблагодарил за поддержку Иран, "Хизбаллу" и Россию. Он говорил о том, что Иран оказывал помощь оружием, деньгами и своими специалистами. Боевики "Хизбаллы" сражаются в Сирии так, будто они защищают собственную родину.

Россию Башар Асад поблагодарил за поддержку в Совете безопасности и за военную помощь.

Башар Асад пообещал, что "о поддержке друзей, которые помогли Сирии выстоять, будут написаны главы в учебниках истории".

Башар Асад напомнил: "Израиль по-прежнему оккупирует нашу землю, и мы с ним находимся в противостоянии".

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