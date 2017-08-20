20 августа 2017 г.
последняя новость: 15:34
Глаголеву убил не рак
В израильской пещере вино льется рекой
Лариса Гузеева об уходе с Первого
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:34 Башар Асад поблагодарил Иран, Россию и "Хизбаллу" и напомнил, что Израиль – враг
14:29 Al-Monitor: Израиль, ХАМАС и Египет сотрудничают в борьбе с ИГ
13:05 Рыбак в Газе выловил бутылку с письмом из Греции
06:49 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 20 августа
08:59 "Хизбалла" совместно с сирийской армией начала военную операцию против ИГ
07:08 В Ливане на бывших позициях "Ан-Нусры" найдены ракеты SAM и TOW
13:45 ОАЭ будут переводить Газе 15 миллионов долларов в месяц
11:36 Минобороны РФ опубликовало видеозаписи уничтожения техники ИГ в Сирии
10:51 ДТП с участием автобусов в туристическом районе Египта, не менее пяти погибших
07:06 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 августа
Ближний Восток

Al-Monitor: Израиль, ХАМАС и Египет сотрудничают в борьбе с ИГ

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:29 блог версия для печати фото
Al-Monitor: Израиль, ХАМАС и Египет сотрудничают в борьбе с ИГ

По данным издания Al-Monitor, Израиль, Египет и террористическая группировка ХАМАС поддерживают непрямое сотрудничество в борьбе с боевиками "Исламского государства", действующими на Синайском полуострове и с салафитами в секторе Газы.

Издание напоминает, что Египет и руководство ХАМАСа начали сотрудничать около года назад, когда Каир, оказывая экономическое давление на сектор, вынудил ХАМАС начать действовать против салафитских террористических группировок, базирующихся в секторе Газы и связанных с "Исламским государством".

В июне этого года Египет согласился оказать сектору Газы экономическую помощь, в том числе начать поставлять дизельное топливо для единственной электростанции в секторе, а также открыть КПП "Рафах" на границе между сектором Газы и Египтом.

В ответ ХАМАС обязался бороться с боевиками ИГ, действующими на Синайском полуострове и угрожающими безопасности Египта, а также усилить борьбу с салафитами в секторе. ХАМАС также сотрудничает с египетскими службами безопасности в борьбе с контрабандой оружия в районе "Рафаха".

Кроме того, руководство ХАМАСа согласилось выдать египтянам находящихся в Газе террористов, в основном салафитов, разыскиваемых египетскими спецслужбами. Автор Al-Monitor Шломи Эльдар утверждает, что часть имен в этом списке были переданы Каиру израильскими спецслужбами.

Напомним, салафитские группировки, ассоциированные с террористической организацией "Исламское государство" регулярно берут на себя ответственность за ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы.

17 августа террорист-смертник подорвал себя на контрольно-пропускном пункте "Рафах", на границе между сектором Газы и Египтом. В руководстве ХАМАСа возложили ответственность на салафитскую группировку, ассоциированную с "Исламским государством", и заявили, что расследование этого теракта укрепит связи Газы и Египта.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 августа 2017 г.
Теракт-самоубийство на КПП "Рафах", убит боевик ХАМАСа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 августа 2017 г.
Египет открыл КПП Рафах для участников Хаджа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 июля 2017 г.
В сектор Газы прибыла египетская делегация
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 июня 2017 г.
ХАМАС попросил Египет принять тяжелобольных из сектора Газы







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 20 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017