20 августа 2017 г.
последняя новость: 21:36
Глаголеву убил не рак
В израильской пещере вино льется рекой
Лариса Гузеева об уходе с Первого
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:42 Ракета взорвалась на территории международной ярмарки в Дамаске
15:34 Башар Асад поблагодарил Иран, Россию и "Хизбаллу" и напомнил, что Израиль - враг
14:29 Al-Monitor: Израиль, ХАМАС и Египет сотрудничают в борьбе с ИГ
13:05 Рыбак в Газе выловил бутылку с письмом из Греции
06:49 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 20 августа
08:59 "Хизбалла" совместно с сирийской армией начала военную операцию против ИГ
07:08 В Ливане на бывших позициях "Ан-Нусры" найдены ракеты SAM и TOW
13:45 ОАЭ будут переводить Газе 15 миллионов долларов в месяц
11:36 Минобороны РФ опубликовало видеозаписи уничтожения техники ИГ в Сирии
10:51 ДТП с участием автобусов в туристическом районе Египта, не менее пяти погибших
Ближний Восток

Ракета взорвалась на территории международной ярмарки в Дамаске

время публикации: 20:42 | последнее обновление: 21:00 блог версия для печати фото
Дамаск

В воскресенье, 20 августа, подверглась ракетному обстрелу территория международной торговой ярмарки, проходящей в столице Сирии. Об этом сообщил телеканал BBC.

Сирийское телевидение сообщило, что есть раненые в результате падения ракеты возле входа ярмарочный комплекс. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате обстрела погибли не менее пяти человек и десять были ранены.

Международная торговая ярмарка проводится в Дамаске впервые после начала вооруженного конфликта. Она должна была символизировать возвращение спокойствия и стабильности в регионе, отметил гендиректор мероприятия Фарес Аль-Карталли в интервью AFP.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 августа 2017 г.
Башар Асад поблагодарил Иран, Россию и "Хизбаллу" и напомнил, что Израиль - враг
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 августа 2017 г.
23 августа Биньямин Нетаниягу встретится с Владимиром Путиным
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 августа 2017 г.
В Ливане на бывших позициях "Ан-Нусры" найдены ракеты SAM и TOW
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 августа 2017 г.
Командующий ВВС ЦАХАЛа: за пять лет Израиль почти 100 раз атаковал конвои с оружием







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 20 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017