Ракета взорвалась на территории международной ярмарки в Дамаске

В воскресенье, 20 августа, подверглась ракетному обстрелу территория международной торговой ярмарки, проходящей в столице Сирии. Об этом сообщил телеканал BBC.

Сирийское телевидение сообщило, что есть раненые в результате падения ракеты возле входа ярмарочный комплекс. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате обстрела погибли не менее пяти человек и десять были ранены.

Международная торговая ярмарка проводится в Дамаске впервые после начала вооруженного конфликта. Она должна была символизировать возвращение спокойствия и стабильности в регионе, отметил гендиректор мероприятия Фарес Аль-Карталли в интервью AFP.