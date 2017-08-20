Рыбак в Газе выловил бутылку с письмом из Греции

Сети рыбака из сектора Газы принесли ему бутылку, в которой было письмо британской пары, отдыхавшей в Греции и выбросившей бутылку в Средиземное море, сообщает The Times of Israel.

"Здравствуйте! Спасибо, что подобрали эту бутылку! Мы отдыхаем сейчас на Родосе и хотели бы узнать, как далеко заплыла наша бутылка - пусть это даже будет соседний пляж", - говорится в записке, к которой прилагался адрес электронной почты британцев.

Вместе с письмом молодая пара 4 июля положила в бутылку несколько цветков.

Ровно шесть недель спустя бутылка попала в сети палестинского рыбака, который достал письмо и отнес его своему зятю - преподавателю английского языка.

Прочитав записку, зять рыбака отправил мейл по указанному в письме адресу.