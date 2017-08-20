Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 20 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 20 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, четверо из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В Туль-Кареме были задержаны для допроса члены семьи террориста, совершившего накануне нападение на израильтян на перекрестке Тапуах.