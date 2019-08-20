"Аль-Ахбар": ХАМАС диктует условия и угрожает войной Израилю

Ливанская газета "Аль-Ахбар" пишет, что руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) угрожает Израилю началом боевых действий на границе, если не будет одобрена передача очередного катарского "транша" в Газу и до конца недели не будут увеличены поставки электроэнергии для нужд сектора. ХАМАС обвиняет Израиль в невыполнении обязательств по условиям прекращения огня, говорится в публикации, цитируемой многими израильскими СМИ.

"Аль-Ахбар" отмечает, что ХАМАС диктует условия руководству Израиля, рассчитывая на то, что накануне парламентских выборов, намеченных на 17 сентября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу не решится начать масштабную военную операцию в Газе.

19 августа израильский сайт Ynet писал, что в конце этой недели специальный посланник правительства Катара Мухаммад аль-Эмади вновь планирует прибыть в сектор Газы, он должен доставить деньги на выплаты бедных семьям и на оплату топлива для электростанции Газы.

Предыдущий "транш" аль-Эмади доставил в Газу 17 июля. Тогда аль-Эмади привез в сектор 15 миллионов долларов наличными. Еще 10 миллионов из "катарских денег" были переданы Израилю в качестве оплаты топлива для электростанции Газы.

Власти Израиля ранее давали понять, что передача в Газу "катарских миллионов" будет зависеть от поддержания спокойствия на границах сектора.

Напомним, что в течение последних недель на границе Газы были пресечены несколько попыток вооруженных боевиков проникнуть на израильскую территорию. Ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" не брали на себя ответственность за эти диверсии. Руководство данных террористических организаций заявляло, что речь идет об акциях "народного гнева". Судя по сведениям, публиковавшимся в арабских СМИ, диверсии пытались осуществить боевики ХАМАСа и "Исламского джихада", действовавшие по собственной инициативе.

На пятницу, 23 августа, запланирован очередной этап "марша возвращения" на границе сектора Газы.