"Не забывайте Алеппо!" Обстоятельства убийства посла России в Анкаре

После вооруженного нападения, в результате которого был застрелен посол России Андрей Карлов, а также после стрельбы около посольства США в Анкаре, в Турции приостановлена деятельность российской и американской дипломатических миссий. Усилена охрана посольств и консульств в этой стране.

Опубликовано имя убийцы 62-летнего российского посла Андрея Карлова. Им был 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Мерт Алтынташ, два с половиной года проработавший в турецкой полиции и уволенный из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом этого года. Известно, что он вырос в светской семье.

По данным газеты Hurriyet, Алтынташ, одетый в строгий костюм, вечером 19 декабря использовал свой старый пропуск сотрудника полиции и сумел пройти с оружием на церемонию открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства, где выступал посол России.

Алтынташ успел произвести девять выстрелов, прокричал "Аллах Акбар" и произнес короткую речь о том, что его действия являются местью России за участие российской армии в операции против суннитов в Сирии, в частности в Алеппо. "Мы умираем там, ты умрешь здесь", – произнес Алтынташ. "Не забывайте Алеппо! Не забывайте Сирию!", – крикнул он несколько раз. Он заявил, что русские не будут в безопасности, пока не будут в безопасности сирийцы, и поклялся умереть как шахид. Убийца позволил другим людям покинуть помещение, он не пытался захватить заложников. Вскоре после этого Алтынташ был застрелен полицейскими.

В результате стрельбы, помимо посла Андрея Карлова, пострадали еще три человека.

Власти Турции заявили, что Алтынташ был активистом "террористической группировки Фетхуллы" (движения лидера исламской оппозиции Фетхуллы Гюлена). Но никаких доказательств этого факта пока не приводится. Гюлен выступил с осуждением убийства посла России и заявил, что его движение непричастно к этому преступлению, передает агентство Reuters.

Западные СМИ пишут, что неизвестно, был ли Мевлют Мерт Алтынташ связан с какой-либо террористической организацией. Но его действия приветствовали и "Аль-Каида", и "Исламское государство".

Спецслужбы Турции задержали отца, мать и сестру убийцы, а также еще двух человек, подозреваемых в содействии Алтынташу.

Совет безопасности ООН признал убийство посла РФ в Турции терактом и осудил его. С резким осуждением действий убийцы российского посла выступили практически все мировые лидеры, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Российский дипломат Андрей Карлов. Биографическая справка

Андрей Геннадиевич Карлов родился 4 февраля 1954 года в Москве.

В 1976 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО МИД СССР. В 1992 году окончил Дипломатическую академию МИД России.

Владел корейским и английским языками.

С 1976 года на дипломатической службе. В 1976-2008 годах – на различных должностях в Центральном аппарате МИДа и за границей.

С 9 июля 2001 по 20 декабря 2006 года – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР.

В 2007-2009 годах – заместитель директора консульского департамента МИД России. С 26 января 2009 по 12 июля 2013 года – директор консульского департамента МИД России.

С 12 июля 2013 по 19 декабря 2016 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции.

Убит 19 декабря 2016 года в Анкаре.





