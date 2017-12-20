Мишель Аун: Израиль возводит "стену оккупации" на границе с Ливаном

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что Израиль начал подготовку к возведению бетонного заграждения на так называемой "синей линии". Линия была признана ООН в качестве границы между двумя странами, однако Ливан требует передвинуть ее на юг в нескольких местах. Таким образом, утверждает Аун, стена зафиксирует "оккупацию" ливанских земель.

Это заявление было сделано после встречи главы государства со специальным координатором ООН по Ливану Перниллой Кардель. Аун также заявил, что Ливан полностью выполняет резолюцию Совета Безопасности ООН №1701, в то время как Израиль ее систематически нарушает.

"С 2000 года мы зафиксировали более 11.000 израильских нарушений. Отвечая на эти нарушения, Ливан пользуется признанным международным сообществом правом на самооборону", - сказал глава государства.

Резолюция Совбеза №1701, принятая в августе 2006 года, положила конец Второй ливанской войне. Она запрещает деятельность каких-либо вооруженных группировок на территории между "синей линией" и рекой Литани.

Соответствующий параграф должен был заставить боевиков "Хизбаллы" в Южном Ливане прекратить вооруженную деятельность. Однако ливанские политики, в том числе и нынешний президент, заявляют, что "Хизбалла" - неотъемлемая часть сил, борющихся с "сионистской агрессией" и не будет разоружена.