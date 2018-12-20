Эксперты ООН заявляют, что туннели "Хизбаллы" не имели выхода на территорию Израиля

"Специалисты Временных сил ООН в Ливане подтвердили существование, по меньшей мере, двух туннелей вдоль "голубой линии" на ливано-израильской границе, однако, по их данным, они не имеют выхода на территорию Израиля", – говорится в официальном сообщении, опубликованном пресс-службой ООН.

С соответствующим заявлением в среду, 19 декабря, выступил в Совете Безопасности заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа. По его словам, очень сложно установить, откуда берут начало и куда ведут эти туннели, поскольку они расположены на глубине 29 и 46 метров вблизи районов, "представляющих важность для обоих сторон".

"Несмотря на то, что туннели, насколько нам известно, не имеют выхода на территорию Израиля, они все равно нарушают резолюцию [Совета Безопасности] 1701", – подчеркнул Лакруа. Он сообщил, что миротворцы и специалисты ООН работают на местах в сотрудничестве с обеими сторонами, чтобы полностью ликвидировать туннели и учесть при этом вопросы безопасности.

Жан-Пьер Лакруа высоко оценил усилия Армии обороны Израиля и вооруженных сил Ливана, направленные на предотвращение эскалации напряженности. Вместе с тем, он отметил, что "не стоит недооценивать" опасность ситуации. "Обеим сторонам напомнили, что провоцирующие действия вдоль "голубой линии" и усиление риторики повышают риск", – предупредил он.

По словам заместителя Генсека, миротворцы ООН сообщают об акциях протеста, происходящих в Ливане. В некоторых из них принимают участие депутаты ливанского парламента. Несколько протестующих, по данным ООН, пересекли "голубую линию".

"На границе растет напряженность: в какие-то моменты военнослужащие Ливана и Израиля брали друг друга на прицел, и миротворцам ООН приходилось вмешиваться, чтобы снизить накал. В данный момент, как отметил Лакруа, миссия ООН в Ливане направила в район "голубой линии" дополнительные силы", – говорится в сообщении ООН.

Отметим, что пресс-служба Армии обороны Израиля неоднократно публиковала подробные отчеты об обнаруженных на границе с Ливаном наступательных туннелях "Хизбаллы". В этих отчетах указывалось, что некоторые туннели на десятки метров уходили вглубь израильской территории. ЦАХАЛ передавал эту информацию в UNIFIL.

При этом утром 20 декабря пресс-служба ЦАХАЛа однозначно подтвердила редакции NEWSru.co.il, что действительно найденные в ходе операции "Северный щит" туннели "Хизбаллы" не имели выходов на территории Израиля.

На многих фотографиях и видеозаписях, опубликованных ЦАХАЛом и израильскими СМИ, можно видеть скважины, пробуренные израильскими военными, через которые бойцы ЦАХАЛа проникали в обнаруженные туннели "Хизбаллы" для обеспечения контроля над ними и их нейтрализации.

Напомним, что 19 декабря по просьбе США и Израиля собрался Совет Безопасности ООН для обсуждения темы туннелей "Хизбаллы", обнаруженных на северной границе Израиля. До начала обсуждения постпредство Израиля сообщало, что оно будет сосредоточено на нарушении резолюции 1701 Совета безопасности ООН, которая была принята в 2006 году, после Второй Ливанской войны. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу призвал СБ ООН признать ливанское движение "Хизбалла" террористической организацией и ужесточить в отношении него санкции.

Представитель США в ООН выразил разочарование по поводу того, что члены СБ ООН недооценивают угрозу, исходящую от "Хизбаллы". "Какие доказательства еще нужны, чтобы члены СБ поняли, что "Хизбалла" опасна? Вы забыли о военном столкновении 2006 года? Мы высоко ценим то, что Израиль и Ливан воздерживаются от новой эскалации конфликта".

Представитель США также призвал правительства Ливана провести собственное расследование и предоставить UNIFIL информацию о точном местонахождении туннелей с тем, чтобы они были нейтрализованы.

Кроме того, США потребовали от Ирана прекратить агрессию в регионе.

Представитель Великобритании, в свою очередь, заявил, что его страна обсуждает туннели "Хизбаллы", но она также осуждает действия Израиля в Ливане, которые нарушают резолюцию ООН.

Постпред России в своем выступлении отметил, что обеспокоенность Израиля понятна, однако ООН необходимо удостовериться, что все стороны воздерживаются от эскалации напряженности и участвуют в диалоге.

Операция "Северный щит"

4 декабря 2018 года командование Армии обороны Израиля объявило о начале масштабной операции на границе с Ливаном с целью нейтрализации боевых туннелей "Хизбаллы". Операции было присвоено кодовое название "Северный щит".

В тот же день было объявлено об обнаружении первого такого туннеля. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен в результате подрыва камеры наблюдения, когда к ней приблизились двое боевиков "Хизбаллы".

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также был нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

16 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном. Точное месторасположение этого туннеля не публиковалось до 19 декабря. Военные отмечали, что туннель находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

18 декабря пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ видеозапись, на которой показан один из туннелей "Хизбаллы", обнаруженный ранее на израильско-ливанской границе. На видео демонстрируется, что военные заблокировали проход по этому туннелю, используя металлические заграждения и бетонные блоки. Судя по всему, речь идет о временной мере, так как уничтожение туннеля требует согласования с командованием ременными силами ООН в Ливане (UNIFIL). Из публикации армейской пресс-службы невозможно понять, каким образом военные осуществляют контроль над целостностью заграждений, установленных внутри туннеля. Вероятно, используются камеры наблюдения и сейсмодатчики. ЦАХАЛ по этому поводу комментариев не дает.

19 декабря ЦАХАЛ опубликовал дополнительные сведения о четвертом туннеле "Хизбаллы". В официальном сообщении было сказано, что вход в этот туннель располагается на западной окраине шиитской деревни Рамия, находящейся в непосредственной близости от границы Израиля, недалеко от израильских поселков Штула и Зарит. Данный туннель, полностью подготовленный для проведения диверсий, на несколько метров проникал за пограничный забор на израильскую территорию. С помощью этого туннеля боевики "Хизбаллы" могли оказаться в лесистой местности на территории Израиля, что затрудняло бы их обнаружение. Армейская пресс-служба также сообщала, что обнаружить туннель удалось благодаря постоянному мониторингу происходящего около границы и выявлению подозрительной активности в Рамии и к западу от этой деревни.

Террористическая организация "Хизбалла" 16 декабря обвинила израильскую армию в нарушении международных договоренностей и проведении работ за "голубой линией", в буферной зоне. Согласно сообщению "Хизбаллы", которое цитировалось в "твиттере" 10-го канала израильского телевидения, военные установили сейсмодатчики на земляных валах в районе Мис аль-Джбейля.

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство UNIFIL. При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

Правительство Израиля информирует также власти США и стран ЕС о ходе операции "Северный щит". 12 декабря в Москве представители командования ЦАХАЛа рассказали российским коллегам о том, как проводится эта операция. 19 декабря в Израиль прибыла делегация Совета Федерации России, которую также ознакомят с ходом операции.





