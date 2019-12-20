ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в секторе Газы. Уточненная информация

Хамасовский "Палестинский информационный центр" и агентство Maan опубликовали сведения об ударах ВВС ЦАХАЛа по "объектам сопротивления" в ответ на вчерашний ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы.

По данным ПИЦ и Maan, удары были нанесены по объекту "Аскалун" "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) в районе Бейт-Лахии на севере сектора (две ракеты), кроме того четыре ракеты были выпущены по объекту боевиков ХАМАСа Айн-Джалаут к юго-западу от Хан-Юниса на юге сектора (речь идет о морской базе "Бригад Касама"), также была атакована цель около бывшего аэропорта к востоку от Рафаха. Причинен значительный ущерб. Сообщений о пострадавших в Газе не поступало.

Maan также передает, что силы ПВО ХАМАСа пытались обстреливать израильские БПЛА, пролетавшие над портом Газы. Сведений о причинении ущерба израильским самолетам нет.

Действия израильских ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером, отмечает армейская пресс-служба.

В четверг, около 20:00, в кибуце Кфар Аза, расположенном на территории регионального совета Шаар а-Негев, прозвучал сигнал "Цева Адом", предупреждающий о возможном ракетном или минометном обстреле. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась на незастроенной местности. В результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

Напомним, что ночь на четверг, 19 декабря, около 02:35 в Сдероте и окрестных населенных пунктах был слышен сигнал "Цева адом", предупреждающий о возможном ракетном обстреле из сектора Газы. После 3 часов ночи военные подтвердили факт ракетного обстрела. Была задействована система ПВО: одна ракета была перехвачена системой ПРО "Железный купол". После этого, ночью ЦАХАЛ нанес удары по целям в Газе: пять ракет были выпущены по штабу разведки "Бригад Изаддина аль-Касама" и объекту военно-морских сил ХАМАСа к северо-западу от города Газа. После удара по целям возник пожар. ПИЦ сообщал, что удар был нанесен по объекту, где производилось оружие, в северной части сектора Газы. ПИЦ подтверждает, что этот объект был "связан с движением ХАМАС". Сообщалось об одном раненом.

Власти Израиля утром 19 декабря объявили о сокращении зоны рыболовства для жителей Газы: зона рыболовства для жителей Газы после попытки обстрела Сдерота сокращена до 10 миль.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Декабрь. 5 ракет. 3 сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет. (По состоянию на 20 декабря).

Ноябрь. 487 ракет. Примерно 120 сбиты системой ПРО "Железный купол". Трое раненых.

Октябрь. Одна ракета. Раненых нет.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.



