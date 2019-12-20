ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по сектору Газы

В ночь на пятницу, 20 декабря, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по сектору Газы.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подверглись подземный объект террористической инфраструктуры и морская цель ХАМАСа на юге сектора, а также военный объект этой организации на севере сектора.

Информация из палестинских источников о пострадавших в результате израильских авиаударов не поступала.

Действия ВВС стали реакцией на ракетный обстрел территории Израиля накануне вечером, отмечает армейская пресс-служба.

В четверг, около 20:00, в кибуце Кфар Аза, расположенном на территории регионального совета Шаар а-Негев, прозвучал сигнал "Цева Адом", предупреждающий о возможном ракетном или минометном обстреле.

Прес-служба ЦАХАЛа сообщила, что ракета, выпущенная из сектора Газы, разорвалась на незастроенной местности. В результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

Напомним, что ночь на четверг, 19 декабря, около 02:35 в Сдероте и окрестных населенных пунктах был слышен сигнал "Цева адом", предупреждающий о возможном ракетном обстреле из сектора Газы.

После 3 часов ночи военные подтвердили факт ракетного обстрела. Сообщается, что была задействована система ПВО: одна ракета была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Декабрь. 5 ракет. 3 сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет. (По состоянию на 20 декабря).

Ноябрь. 487 ракет. Примерно 120 сбиты системой ПРО "Железный купол". Трое раненых.

Октябрь. Одна ракета. Раненых нет.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.