New York Times опубликовал карту иранских военных баз в Сирии

Американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Иран, глубоко проникший в Сирию, расширяет "ось сопротивления"". Эта публикация проиллюстрирована картой иранских военных баз и опорных пунктов в Сирии.

На карте обозначены десятки таких объектов, но главными иранскими базами в Сирии в статье названы: база около Алеппо, две базы около Дамаска (в городе Кисуах и около дамасского аэропорта), база Тийяс (Т-4), база на аэродроме Шайрат и еще несколько тактических баз вблизи "линий фронта".

Авторы публикации Бен Хаббард, Энн Барнард и Изабель Кершнер отмечают, что Иран направлял своих военных в Сирию с первых дней гражданской войны в этой стране, начавшейся весной 2011 года. Значительные иранские силы были направлены в Сирию в 2013-м, когда режим Башара Асада находился на грани краха. После формальной победы над "Исламским государством" и установления контроля регулярной армией и шиитскими милициями над большей частью Сирии, в настоящее время Иран укрепляет свое военное присутствие в этой стране, готовясь к войне с Израилем.

Наибольшую озабоченность Израиля вызывают попытки Ирана поставлять современные ракетные вооружения в Сирию и Ливан, а также создание в этих странах заводов по производству подобного оружия.

По оценке, публикуемой The New York Times со ссылкой на источники в Ливане и Израиле, в настоящее время в Сирии находятся до нескольких тысяч иранских военных. Большинство из них – инструкторы, командиры, эксперты, консультирующие армию Асада и контролирующие "ополченцев". Именно эти "ополченцы", численность которых достигает 20 тысяч человек, являются главной военной силой иранцев в Сирии. Из них примерно 6 тысяч – боевики ливанской шиитской "Хизбаллы", но большинство – шиитские наемники из Афганистана, Ирака, Ливана, Пакистана и других стран, прибывшие по призыву Ирана в Сирию, чтобы сражаться за Асада и против Израиля.

В статье упоминается инцидент 10 февраля 2018 года, когда иранский беспилотник, вылетевший из Сирии, проник в воздушное пространство Израиля и был сбит израильскими ВВС. Для уничтожения мобильного пункта управления и нанесения ударов по иранским объектам в Сирии в воздух были подняты восемь самолетов ЦАХАЛа, один из которых упал на израильской территории после обстрела сирийскими ПВО. Однако ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Сирии, причинив значительный, возможно даже беспрецедентный ущерб.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью NEWSru.co.il на прошлой неделе так говорил об этой операции: "Нами были нанесены удары по 12-ти точкам. Примерно 45% сирийских ПВО были уничтожены. Был уничтожен иранский центр связи, был перехвачен их беспилотник, был ликвидирован мобильный центр управления БПЛА". На вопрос о том, не было ли это "засадой", организованной Ираном и согласованной с сирийской армией, он ответил так: "Абсолютно точно, нет. Поскольку таких дронов у них очень мало, они бы не использовали такой беспилотник для засады".

"Оперативный штаб союзников Сирии" (ОШСС), объединяющий командование иранских сил и "Хизбаллы" на сирийской территории, заявлял 10 февраля российскому государственному агентству РИА Новости, что израильские самолеты атаковали беспилотные аппараты, базирующиеся на авиабазе Т-4 в провинции Хомс. Согласно указанному источнику, эти БПЛА (иранского производства) были уничтожены. Точных сведений о причиненном ущербе не приводилось. ОШСС заявлял, что ЦАХАЛ уничтожил беспилотные самолеты, которые использовались "для сбора информации в борьбе с террористическими группировками и в первую очередь против ИГ, в интересах сирийской армии".

Базирующаяся в Лондоне сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщала, что в результате израильских авиаударов по целям в сирийской провинции Хомс и в районе Риф Димашк (к югу от Дамаска) были убиты шесть человек – военнослужащие армии режима Башара Асада, а также представители группировок, связанных с этим режимом. В публикации утверждалось, что среди убитых были иностранцы. SOHR называл несколько целей, по которым были нанесены удары: на окраине авиабазы Т-4 и в районе аль-Байярат (в провинции Хомс), в районе ад-Димас (в северо-западной части провинции Риф Димашк), на границе между провинциями Дараа и Риф Димашк.





