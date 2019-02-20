В ответ на "огненные" шары ЦАХАЛ нанес удар по позиции ХАМАСа на юге сектора Газы

Палестинское информационное агентство PNA написало, что вечером беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по территории сектора Газы. Согласно этому источнику, удар был нанесен "по пустырю" к востоку от от Аль-Бурейджа.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что с помощью летательного аппарата был нанесен удар по позиции ХАМАСа на юге сектора Газа. Это стало ответом на запуск "огненных" шаров на израильскую территорию.

По данным палестинских источников, в результате удара с воздуха никто не пострадал.

Отметим, что в течение вечера 20 февраля на территории округа Эшколь несколько раз находили воздушные шары, запущенные из сектора Газы. Около 18:00 в Эшколе была обнаружена связка воздушных шаров, к которой была прикреплена модель самолета, которая, возможно, была заминирована. На место происшествия были вызваны саперы. Днем ранее "огненные" шары стали причиной двух пожаров возле кибуца Кисуфим.

"Огненный террор" возобновился несколько дней назад. Однако до сегодняшнего дня ЦАХАЛ воздерживался от ответных действий.





