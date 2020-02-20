Турецкие войска начали наступление на позиции сирийской армии в Идлибе

Как сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights, турецкие войска и союзные им оппозиционные группировки атаковали позиции сил режима Башара Асада в районе населенного пункта ан-Найраб, расположенного на востоке провинции Идлиб. Турецкое наступление поддерживается массированными ракетными ударами. Информированные источники утверждают, что турецкая армия установила контроль над половиной населенного пункта. SOHR отмечает, что обе стороны несут потери убитыми и ранеными.

Идлиб: попытка убежать от войны. Фоторепортаж

Государственная сирийская радиостанция "Аш-Шам" передает, что туркам и их союзникам не удалось отбить у правительственных войск какие-либо населенные пункты.

По ее утверждениям, сирийская армия успешно противостоит "турецким оккупантам" и их союзникам. В отражении атак участвуют артиллерия и авиация, наносящие удары по позициям боевиков.

Напомним: 19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед активистами "Партии справедливости и развития", обвинил Россию в том, что она не готова к диалогу о возвращении к соглашениям о деэскалации в сирийской провинции Идлиб. По его словам, для нахождения дипломатического решения остались считанные дни.

"Турция сделала все необходимые приготовления для реализации своего оперативного плана. Как и всегда в подобных случаях, мы говорим, что операция начнется внезапно, посреди ночи. Операция в Идлибе – вопрос времени", – сказал глава государства, подчеркнув, что это последнее предупреждение сирийскому режиму.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар по сирийским войскам станет наихудшим сценарием. Песков сообщил, что Сочинские соглашения устраивали как Россию, так и Турцию, добавив, что сирийская операция в Идлибе стала ответом на наступательные действия боевиков.





