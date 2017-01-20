20 января 2017 г.
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Ближний Восток

Аббас: "Иерусалим останется столицей палестинцев"

время публикации: 12:42 | последнее обновление: 12:42 блог версия для печати фото
Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен)

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) 20 января встретился с иерусалимским муфтием Мухаммадом Хусейном, сообщило информационное агентство WAFA.

Согласно этому сообщению, Аббас обсудил с Хусейном ситуацию в Иерусалиме в свете "израильских атак против этого города и его святынь".

Аббас заявил, что Иерусалим "останется столицей палестинцев", и все израильские усилия ни к чему не приведут. По его словам, палестинское руководство будет продолжать дипломатическую борьбу и добиваться раскрытия "израильских преступлений".

Напомним, что палестинское руководство в последние недели выражало обеспокоенность в связи с намерением избранного президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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