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Ближний Восток

SANA: Боевики ИГ взорвали амфитеатр в Пальмире

время публикации: 15:19 | последнее обновление: 15:19 блог версия для печати фото
Выступление симфонического оркестра Мариинского театра в Пальмире. 5 мая 2016 года

Боевики террористической организации "Исламское государство" взорвали фасад амфитеатра римского периода в Пальмире (Тадмор), сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

SANA ссылается на источники в Пальмире, согласно сведениям которых, террористы заминировали фасад амфитеатра и тетрапилон, сооружение из 16 колонн на четырех основаниях, после чего взорвали их.

На этой неделе террористы устроили в Пальмире публичную расправу с заложниками, убив 12 человек.

В мае 2016 года, когда правительственные войска и российские военные освободили Пальмиру от ИГ, в амфитеатре города состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Напомним, что 12 декабря 2016 года сирийские правительственные войска и Россия официально признали второе падение Пальмиры.

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В Пальмире состоялся концерт оркестра Мариинского театра







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