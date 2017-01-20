SANA: Боевики ИГ взорвали амфитеатр в Пальмире

Боевики террористической организации "Исламское государство" взорвали фасад амфитеатра римского периода в Пальмире (Тадмор), сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

SANA ссылается на источники в Пальмире, согласно сведениям которых, террористы заминировали фасад амфитеатра и тетрапилон, сооружение из 16 колонн на четырех основаниях, после чего взорвали их.

На этой неделе террористы устроили в Пальмире публичную расправу с заложниками, убив 12 человек.

В мае 2016 года, когда правительственные войска и российские военные освободили Пальмиру от ИГ, в амфитеатре города состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Напомним, что 12 декабря 2016 года сирийские правительственные войска и Россия официально признали второе падение Пальмиры.