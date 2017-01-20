20 января 2017 г.
последняя новость: 10:43
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:01 Россия открывает генеральное консульство в египетской Хургаде
06:56 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 20 января
00:44 Пентагон подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" в Сирии
16:47 ВВС США уничтожили два тренировочных лагеря ИГ в Ливии
12:10 Восточный Мосул освобожден от ИГ
11:27 В Тегеране во время пожара рухнул дом, десятки погибших
10:36 Саудовская Аравия рассматривает возможность судиться с Египтом из-за островов
09:30 Задержаны еще двое подозреваемых в причастности к убийству посла РФ в Турции
07:23 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 19 января
01:23 Россия и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ
Ближний Восток

Россия открывает генеральное консульство в египетской Хургаде

время публикации: 10:01 | последнее обновление: 10:06 блог версия для печати фото
Россия открывает генеральное консульство в египетской Хургаде

22 января в египетском городе Хургада должно начать работу в полном объеме новое генеральное консульство России. В тестовом режиме новое представительство работает с 8 января.

О дате начала работа генерального консульства в Хургаде сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет "Интерфакс". Комментаторы считают, что открытие российского представительства в египетском курортном городе позволяет надеяться на скорое возобновление авиационного сообщения между двумя странами.

Напомним, после того, как 31 октября 2015 года террористы взорвали над Синайским полуостровом российский самолет, Россия запретила полеты в Египет до принятия надлежащих мер обеспечения безопасности аэропортов. В декабре 2016 года и январе 2017 года российские инспекторы проверяли работу служб безопасности воздушных портов Египта, в том числе, Хургады. Информация о выводах экспертов пока не опубликована.

В последние недели появились новые публикации о развитии египетско-российских отношений. В начале января египетские СМИ сообщили о визите делегации, в которую входили 13 "высокопоставленных чиновников и друзей президента Владимира Путина", а также принц Шамиль, внук предпоследнего короля Египта Фарука. Отец принца - русский аристократ, и Шамиль возглавляет Российско-египетский деловой совет.

Недавно стало известно также, что задержанная египетскими властями партия из 18 тысяч тонн российской пшеницы проходит процедуру обеззараживания, и вскоре арест с нее должен быть снят. Зерно было задержано в Александрии еще в июле 2016 года.

На этом фоне министр торговли и промышленности Египта Тарек Кабиль сказал РИА "Новости", что Каир взвешивает возможность расширить закупки российской пшеницы. Он рассказал также, что в течение ближайших трех месяцев может быть подписан договор на строительство атомной электростанции в Египте.

На следующей неделе в Каир должна прибыть российская делегация для обсуждения поставок мясной продукции из России в Египет.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2016 г.
Президент Египта побеседовал с Путиным, обсуждалось возобновление авиасообщения
// NEWSru.co.il // В мире // 21 октября 2016 г.
Министр обороны Польши: Египет отдал "Мистрали" России за один доллар
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 октября 2016 г.
Учения "Защитники дружбы": россияне и египтяне меняются оружием
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 октября 2016 г.
"Известия": в Египте появится российская военная база
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 октября 2016 г.
Египет объявил тендер на системы сканирования сетчатки глаза для аэропортов по требованию России
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 сентября 2016 г.
Окончена "сельскохозяйственная война" Египта и России
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 сентября 2016 г.
Россия запретила импортировать овощи и фрукты из Египта







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 20 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017