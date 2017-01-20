Россия открывает генеральное консульство в египетской Хургаде

22 января в египетском городе Хургада должно начать работу в полном объеме новое генеральное консульство России. В тестовом режиме новое представительство работает с 8 января.

О дате начала работа генерального консульства в Хургаде сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет "Интерфакс". Комментаторы считают, что открытие российского представительства в египетском курортном городе позволяет надеяться на скорое возобновление авиационного сообщения между двумя странами.

Напомним, после того, как 31 октября 2015 года террористы взорвали над Синайским полуостровом российский самолет, Россия запретила полеты в Египет до принятия надлежащих мер обеспечения безопасности аэропортов. В декабре 2016 года и январе 2017 года российские инспекторы проверяли работу служб безопасности воздушных портов Египта, в том числе, Хургады. Информация о выводах экспертов пока не опубликована.

В последние недели появились новые публикации о развитии египетско-российских отношений. В начале января египетские СМИ сообщили о визите делегации, в которую входили 13 "высокопоставленных чиновников и друзей президента Владимира Путина", а также принц Шамиль, внук предпоследнего короля Египта Фарука. Отец принца - русский аристократ, и Шамиль возглавляет Российско-египетский деловой совет.

Недавно стало известно также, что задержанная египетскими властями партия из 18 тысяч тонн российской пшеницы проходит процедуру обеззараживания, и вскоре арест с нее должен быть снят. Зерно было задержано в Александрии еще в июле 2016 года.

На этом фоне министр торговли и промышленности Египта Тарек Кабиль сказал РИА "Новости", что Каир взвешивает возможность расширить закупки российской пшеницы. Он рассказал также, что в течение ближайших трех месяцев может быть подписан договор на строительство атомной электростанции в Египте.

На следующей неделе в Каир должна прибыть российская делегация для обсуждения поставок мясной продукции из России в Египет.