В Стамбуле неизвестные выпустили ракету по штабу полиции

Вечером 20 января неизвестные выпустили противотанковую ракету в сторону штаба полиции в Стамбуле. Ракета не попала в здание, турецкие источники не сообщали о пострадавших в результате этого происшествия.

Штаб полиции расположен в районе Фатих на европейской стороне Стамбула. Ракета разорвалась в саду перед зданием.

Губернатор Стамбула Вахип Сахин сказал, что началась большая операция по поиску стрелявших.

Пока ни одна террористическая организация не брала на себя ответственность за этот обстрел штаба полиции.