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Ближний Восток

В Стамбуле неизвестные выпустили ракету по штабу полиции

время публикации: 20:42 | последнее обновление: 20:44 блог версия для печати фото

Вечером 20 января неизвестные выпустили противотанковую ракету в сторону штаба полиции в Стамбуле. Ракета не попала в здание, турецкие источники не сообщали о пострадавших в результате этого происшествия.

Штаб полиции расположен в районе Фатих на европейской стороне Стамбула. Ракета разорвалась в саду перед зданием.

Губернатор Стамбула Вахип Сахин сказал, что началась большая операция по поиску стрелявших.

Пока ни одна террористическая организация не брала на себя ответственность за этот обстрел штаба полиции.

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