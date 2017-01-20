Пентагон сообщил о ликвидации лидера "Аль-Каиды" в Сирии

Пентагон в четверг, 19 января, сообщил о ликвидации лидера террористической группировки "Аль-Каида" в Сирии Мухаммада Хабиба аль-Туниси.

Согласно сообщению американского военного ведомства, аль-Туниси был убит двумя днями ранее недалеко от города Идлиб на северо-западе Сирии в результате удара американской авиации, передает информационное агентство Reuters.

Как отмечает Пентагон, аль-Туниси, выходец из Туниса, был причастен к операциям за пределами Сирии и принимал участие в планировании терактов против целей в западных странах.