Сирийцы выпустили по Израилю ракету "земля-земля"

Израильские СМИ сообщают подробности перехвата комплексом ПРО "Железный купол" ракеты, выпущенной с территории Сирии. По мнению аналитиков, речь идет о попытке режима Башара Асада изменить правила игры на северо-восточной границе Израиля.

Как пишет газета "Гаарец", в районе горы Хермон была уничтожена не противовоздушная ракета, выпущенная по самолетам, вторгнувшимся в воздушное пространство Сирии. В ответ на атаку сирийцы выпустили по израильской территории ракету класса "земля-земля".

Военный аналитик сайта Ynet Рон Бен Ишай подчеркивает, что запуск был осуществлен под прикрытием ракетных залпов систем ПВО – чтобы сбить с толку израильтян. Он отмечает, что ранее израильские системы ПРО перехватывали ракеты ПВО, предназначенные для уничтожения воздушных целей, а не для атаки наземных.

Бен Ишай напоминает, что во время израильской атаки на подлете к Международному аэропорту Дамаска находился транспортный самолет, принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции. Ему пришлось взять обратный курс и вернуться в Иран.

СМИ также сообщают, что во время инцидента на севере находился генерал-лейтенант Авив Кохави, несколько дней назад вступивший в должность начальника генерального штаба. Ему предстоит продолжить военную кампанию против иранских интересов в Сирии, которую вел его предшественник Гади Айзенкот.

Напомним: что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перед возвращением из Чада подтвердил, что сирийская территория была атакована израильскими ВВС: "Политика нашего государства такова: не дать Ирану обосноваться в Сирии, и наносить удары по всем, кто пытается ударить по нам. Политика эта не зависит от того, нахожусь ли я в Израиле, или за его пределами".





