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Ближний Восток

Сирийцы выпустили по Израилю ракету "земля-земля"

время публикации: 20:55 | последнее обновление: 21:20 блог версия для печати фото
Сирийцы выпустили по Израилю ракету "земля-земля"
Сирийцы выпустили по Израилю ракету "земля-земля"
Сирийцы выпустили по Израилю ракету "земля-земля"

Израильские СМИ сообщают подробности перехвата комплексом ПРО "Железный купол" ракеты, выпущенной с территории Сирии. По мнению аналитиков, речь идет о попытке режима Башара Асада изменить правила игры на северо-восточной границе Израиля.

Как пишет газета "Гаарец", в районе горы Хермон была уничтожена не противовоздушная ракета, выпущенная по самолетам, вторгнувшимся в воздушное пространство Сирии. В ответ на атаку сирийцы выпустили по израильской территории ракету класса "земля-земля".

Военный аналитик сайта Ynet Рон Бен Ишай подчеркивает, что запуск был осуществлен под прикрытием ракетных залпов систем ПВО – чтобы сбить с толку израильтян. Он отмечает, что ранее израильские системы ПРО перехватывали ракеты ПВО, предназначенные для уничтожения воздушных целей, а не для атаки наземных.

Бен Ишай напоминает, что во время израильской атаки на подлете к Международному аэропорту Дамаска находился транспортный самолет, принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции. Ему пришлось взять обратный курс и вернуться в Иран.

СМИ также сообщают, что во время инцидента на севере находился генерал-лейтенант Авив Кохави, несколько дней назад вступивший в должность начальника генерального штаба. Ему предстоит продолжить военную кампанию против иранских интересов в Сирии, которую вел его предшественник Гади Айзенкот.

Напомним: что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перед возвращением из Чада подтвердил, что сирийская территория была атакована израильскими ВВС: "Политика нашего государства такова: не дать Ирану обосноваться в Сирии, и наносить удары по всем, кто пытается ударить по нам. Политика эта не зависит от того, нахожусь ли я в Израиле, или за его пределами".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 января 2019 г.
Минобороны РФ: ЦАХАЛ атаковал аэропорт в Сирии. СМИ: отражена ложная атака
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 января 2019 г.
МО РФ: "Комплексы "Бук" и "Панцирь" отразили израильскую атаку"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 января 2019 г.
Иранский самолет вернулся в Тегеран из-за удара по цели к югу от Дамаска
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2019 г.
ЦАХАЛ: "Железный купол" перехватил ракету в северной части Голанских высот





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