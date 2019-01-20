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20 января 2019 г.
последняя новость: 17:25
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Ближний Восток

Минобороны РФ: ЦАХАЛ атаковал аэропорт в Сирии. СМИ: отражена ложная атака

время публикации: 16:35 | последнее обновление: 17:26 блог версия для печати фото
Минобороны РФ: ЦАХАЛ атаковал аэропорт Дювали в Сирии
Минобороны РФ: ЦАХАЛ атаковал аэропорт Дювали в Сирии
Минобороны РФ: ЦАХАЛ атаковал аэропорт Дювали в Сирии

Министерство обороны России со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ сообщило, что "силы противовоздушной обороны Сирийской арабской армии отразили воздушную атаку авиации ВВС Израиля по международному аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска".

В официальном сообщении минобороны РФ сказано: "Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет. Инфраструктура аэропорта не пострадала. Жертв и разрушений нет".

В том же сообщении утверждается: "20 января 2019 года в 13:32 четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по территории Сирии".

Пресс-службы ЦАХАЛа и министерства обороны Израиля не комментируют это сообщение минобороны РФ.

Израильский сайт Nziv пишет, что ПВО Сирии "отразили" воображаемую атаку израильских ВВС, то есть на своих радарах сирийские военные видели ложные цели. Отметим, что ранее сирийские ПВО уже не раз "успешно отражали" ложные атаки израильтян.

В сообщении российского телеканала RT аэропорт Дювали "переместился" на юго-запад от Дамаска. Позже из сообщения было удалено название "Дювали". О каком "международном аэропорте" идет речь, неясно.

Военный аэродром Дювали ранее упоминался в сообщениях сирийских и российских СМИ в связи с ударами американской армии по целям в Сирии. Международных аэропортов с таким названием в Сирии нет. Деревня Дювали находится в провинции Идлиб, к северу от Дамаска.

Сирийские государственные СМИ 20 января сообщали, что израильские ВВС атаковали цель на юге Сирии. По данным лондонской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Аль-Кисуа, в 5-10 км к югу от Дамаска. По крайней мере, именно в этом районе были зафиксированы запуски ракет сирийских ПВО.

В 14:19 20 января пресс-служба Армии обороны Израиля направила в СМИ сообщение о том, что система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила ракету в северной части Голанских высот, выпущенную с территории Сирии. Свидетелями пуска двух противоракет были тысячи израильтян, отдыхающих на горном курорте Хермон.

Вскоре после этого глава правительства Биньямин Нетаниягу, находящийся с официальным визитом в республике Чад, перед тем, как подняться на борт самолета, который доставит его в Израиль, прокомментировал сообщения об атаке ВВС ЦАХАЛа на цели в Сирии: "Политика нашего государства такова: не дать Ирану обосноваться в Сирии, и наносить удары по всем, кто пытается ударить по нам. Политика эта не зависит от того, нахожусь ли я в Израиле, или за его пределами".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 января 2019 г.
МО РФ: "Комплексы "Бук" и "Панцирь" отразили израильскую атаку"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 января 2019 г.
Иранский самолет вернулся в Тегеран из-за удара по цели к югу от Дамаска
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 января 2019 г.
ЦАХАЛ: "Железный купол" перехватил ракету в северной части Голанских высот
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 января 2019 г.
Сирия заявила об "отражении" очередной атаки ЦАХАЛа





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