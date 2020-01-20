Ответственность за новый этап "воздушного террора" из Газы берут на себя "Сыны аль-Куки"

Палестинское агентство Maan сообщает, что группировка, именующая себя "Сынами аль-Куки", взяла ответственность за новый этап запуска взрывных устройств с помощью воздушных шаров из Газы в сторону израильской территории.

В сообщении сказано, что "молодые революционеры" из этой группировки за последние три дня (с пятницы) запустили сотни связок шаров со взрывными устройствами, десятки из которых упали на территории Израиля, в том числе в населенных пунктах.

"Сыны аль-Куки" заявляют, что намерены продолжать запуски, "пока не достигнут цели". Что это за цель, в публикации Maan не поясняется.

Группировка названа в честь одного из лидеров "Комитетов народного сопротивления" Халиля аль-Куки ("Абу Юсуф"), который был убит в результате взрыва автомобиля в Газе 31 марта 2006 года. Халиль аль-Кука отвечал за ракетные силы этой террористической организации. Власти Палестинской автономии тогда возложили ответственность за ликвидацию аль-Куки на Израиль. Но не исключено, что операция по уничтожению "Абу Юсуфа" была осуществлена спецслужбами ПА или при их содействии.

Возможно, среди боевиков группировки "Сыны аль-Куки", сведения о которой поступали еще в прошлом году, есть родственники "Абу Юсуфа". Скорее всего, она напрямую связана с "Комитетами народного сопротивления" или попросту является одним из подразделений этой террористической организации.

"Воздушный террор" из Газы: новый этап зимой 2020 года. Фоторепортаж

На прошлой неделе возобновились запуски из сектора Газы в сторону израильской территории шаров с привязанными к ним взрывными устройствами. Сообщения об обнаружении таких связок поступали из Ашдода, Сдерота и других населенных пунктов.

Специалисты отмечают, что группировки в Газе не ставят целью поджог полей и лесов около границы с сектором (это невозможно в условиях дождливой зимы), но стремятся добиться максимального эффекта от взрыва самодельных бомб, запускаемых в сторону Израиля. Террористы используют не только презервативы и детские воздушные шарики, но и шары большого объема, способные переносить груз в несколько килограммов. Некоторые из обнаруженных взрывных устройств содержали металлические шарики, увеличивающие поражающий эффект.

Один из экспертов по арабскому террору, известный как "Абу Али", пишет в своем блоге, что, судя по сведениям, поступающим из Газы, и публикуемым в соцсетях и агентствах фотографиям и видеозаписям, к "воздушному террору" привлечены не подростки, как это было ранее, а взрослые мужчины 20-30 лет. Есть информация о том, что это боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), "Бригад Насера Салах ад-Дина" (военное крыло "Комитетов народного сопротивления") и "Бригад народного сопротивления" (боевое крыло "Демократического фронта освобождения Палестины"). Политическое руководство ХАМАСа явно "дало добро" на подобные враждебные действия против Израиля.

Командование ЦАХАЛа расценивает запуск воздушных шаров со взрывными устройствами как террористические действия. В ответ на такие запуски осуществляются удары по целям в секторе Газы.





