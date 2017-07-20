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Ближний Восток

Саудовская девушка, надевшая мини-юбку, не будет наказана

время публикации: 11:28 | последнее обновление: 11:28 блог версия для печати фото
Саудовская девушка, надевшая мини-юбку, не будет наказана

Полиция Саудовской Аравии освободила без предъявления обвинения жительницу королевства, которая решилась пройтись в мини-юбке по древней крепости Ушайкир, в провинции Найдж, в 155 километрах к северу от Эр-Рияда.

Девушка, известная как Халуд, была задержана 18 июля. Ее допрос продолжался несколько часов. В ходе допроса она сказала, что видео было снято без ее ведома. Власти решили этому поверить, несмотря на то, что на записи девушка смотрит в камеру.

Ролик, опубликованный в мобильном приложении Snapchat, стал интернет-сенсацией и вызвал яростные споры пользователей. Многие из них потребовали отдать нарушительницу традиций под суд, другие выражали поддержку Халуд, восхищаясь ее мужеством.

Женщины в Саудовской Аравии лишены каких-либо прав, нуждаясь в опеке мужчины. Это единственная страна, где они не могут водить машину. При этом многие женщины работают. С точки зрения консерваторов, разница экономического и юридического статуса женщин может дестабилизировать ситуацию в королевстве.

Провинция Найдж является одним из самых консервативных регионов в Саудовской Аравии. Именно здесь в конце XVIII века родился основатель ваххабизма – наиболее жесткой формы суннитского ислама, практикуемой королевской семьей и религиозными институтами страны.

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Четверг, 20 июля 2017 г.
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