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Ближний Восток

Ханийя призвал провести саммит в защиту аль-Аксы

время публикации: 12:41 | последнее обновление: 12:43 блог версия для печати фото
Исмаил Ханийя

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя призвал провести экстренный мусульманский саммит, чтобы обсудить ситуацию в Старом городе Иерусалима. Он также призвал объявить 21 июня всеарабским днем гнева против "надругательства над аль-Аксой".

"Необходимы немедленные, экстренные меры для защиты места вознесения Пророка, третьей святыни ислама. Мы должны дать совместный отпор израильскому экстремизму и терроризму", - сказал он.

Как пишет "Аш-Шарк аль-Аусат", в последние сутки идут переговоры с участием США о завершении кризиса вокруг Храмовой горы. Согласно опубликованной информации, одним из предложений является снятие металлодетекторов, однако сохранение режима тщательных проверок людей, проходящих на Храмовую гору.

Представитель ФАТХа Хатем Абед аль-Кадер заявил, что США оказывают давление на Израиль, требуя принять это предложение. По его словам, США вмешались в процесс разрешения кризиса по просьбе Иордании и Саудовской Аравии. Представитель ФАТХа добавил, что Израиль должен дать ответ до вечера 19 июля. 9 июля премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся с визитом в Венгрии, провел телефонные консультации с главами силовых структур. В канцелярии главы правительства отвергли информацию о том, что обсуждалась возможность снятия металлодетекторов.

Некоторые СМИ сообщали, что общая служба безопасности (ШАБАК) рекомендовала Биньямину Нетаниягу убрать металлодетекторы с Храмовой горы во избежание усиления арабских беспорядков. При этом полиция настаивает на их сохранении.

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Четверг, 20 июля 2017 г.
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