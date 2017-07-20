СБ ООН обсудит ситуацию в Южном Ливане и ракетные вооружения "Хизбаллы"

Накануне заседания Совета безопасности состоялась встреча послов США и Ливана в ООН – Никки Хейли и Сигрида Каага. В ходе этой встречи Хейли заявила, что международное сообщество должно оказывать большее давление на ливанскую "Хизбаллу", чтобы добиться разоружения этой организации и прекращения ее дестабилизирующей деятельности в регионе, прежде всего против Израиля, сообщает Times of Israel.

20 июля на заседании СБ будет обсуждаться миссия миротворческого контингента ООН в Южном Ливане (UNIFIL). В частности, будет рассмотрена жалоба Израиля на нарушение "Хизбаллой" резолюции 1701 (определившей условия прекращения огня в августе 2006 года), в том числе сообщения о создании "Хизбаллой" наблюдательных пунктов в Южном Ливане под прикрытием работы по охране окружающей среды.

Предполагается, что Хейли призовет командование UNIFIL к более решительным действиям против "Хизбаллы".

По данным израильской разведки, в настоящее время "Хизбалла" располагает примерно 100 тысячами ракет. Кроме того, иранцы построили в Ливане, по меньшей мере, два завода для производства ракетных вооружений.

Напомним, что в марте этого года кувейтская газета "Аль-Джарида" опубликовала информацию о том, что иранцы построили в Ливане несколько заводов по производству вооружений и передали их под контроль "Хизбаллы". В публикации говорилось, что эти заводы действуют, по меньшей мере, в течение трех последних месяцев и производят ракеты и пусковые установки к ним.

"Аль-Джарида" писала, что речь идет о производстве ракет дальностью до 500 км, а также противокорабельных и противотанковых ракет, бронетранспортеров и беспилотных летательных аппаратов (в том числе, ударных БПЛА). В статье утверждалось, что эти вооружения "Хизбалла" испытывала в реальных боевых условиях в Сирии.

Судя по имеющимся данным, военными заводами в Ливане управляют специалисты министерства обороны Ирана и Корпуса стражей Исламской революции, ливанское правительство это производство не контролирует и не имеет доступа к выпускаемым вооружениям.

Источник этой информации "Аль-Джарида" не называла. Но, как справедливо отмечала в газете "Гаарец" журналистка Гили Коэн, это кувейтское издание в арабском мире считается рупором Израиля, то есть информация могла быть получена от израильской разведки и передана для публикации в лояльное арабское СМИ.

Предполагается, что строительство военных заводов в Ливане стало ответом Ирана на уничтожение израильтянами похожих заводов в Судане. Авианалеты на суданские заводы в 2012-2015 годах остались без ответа. В случае, если ЦАХАЛ проведет подобную атаку на заводы в Ливане, "Хизбалла" может ответить ракетными ударами по израильской территории, что приведет к новой войне.

По сведениям "Аль-Джариды", на этот раз иранцы предприняли дополнительные меры безопасности, построив военные заводы в Ливане под землей, на глубине более 50 метров. Ни на одном из этих заводов нет полного производственного цикла по созданию какого-либо вида оружия, сборка осуществляется на других предприятиях, говорится в публикации.

Тема недопустимого усиления Ирана в Сирии и Ливане обсуждалась в марте на переговорах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина, проходивших в Москве. Израильское руководство неоднократно подчеркивало, что ЦАХАЛ будет действовать с целью недопущения появления у "Хизбаллы" современных ракетных вооружений. В течение последних месяцев Путин и Нетаниягу несколько раз беседовали по телефону, и одной из основных тем, которые они обсуждали, была недопустимость присутствия "Хизбаллы" и иранских военных в непосредственной близости от израильской границы.

Руководство Израиля неоднократно указывало Организации Объединенных Наций на то, что резолюция Совета безопасности №1701, принятая в августе 2006 года, ливанской стороной не выполняется, а силы UNIFIL не в состоянии обеспечить ее реализацию. В частности, данной резолюцией было предусмотрено "принятие мер безопасности, призванных предотвратить возобновление военных действий, включая создание между "синей линией" и рекой Литани зоны, свободной от любых вооруженных формирований и оружия, кроме таковых от правительства Ливана и UNIFIL". Однако, по данным израильской разведки, в течение последних 11 лет боевики "Хизбаллы" не только открыто действуют на юге Ливана, но также готовят подземные коммуникации для совершения диверсий на израильской территории – UNIFIL и ливанская регулярная армия не препятствуют этой деятельности. UNIFIL также не сообщает о контрабанде оружия в Южном Ливане. Власти Израиля заявляют, что продолжат действия по предотвращению поставок оружия "Хизбалле".

6 декабря 2016 года пресс-служба Армии обороны Израиля публиковала карту, на которой показаны объекты террористической организации "Хизбалла" в юго-восточном Ливане, которые входят в банк целей ЦАХАЛа. На план-схему нанесены около 10 тысяч целей, расположенных на территории, где находятся 85 деревень. Речь идет о складах вооружений и боеприпасов, ракетных пусковых установках, позициях пехотных подразделений, бункерах и других подземных укреплениях, противотанковых позициях и командных постах. Данная карта была составлена на основании разведывательных данных, полученных ЦАХАЛом после окончания Второй Ливанской войны. Этот документ не является секретным, он был передан представителю Израиля в ООН Дани Данону. По мнению командования ЦАХАЛа, тот факт, что "Хизбалла" размещает свои объекты рядом с гражданскими объектами в населенных пунктах, является свидетельством совершения военного преступления.

В начале марта 2017 года на сайте "Аль-Ахад", принадлежащем ливанской "Хизбалле", был опубликован видеоклип, на котором показан "банк целей" в Израиле в случае новой войны. В общей сложности названы девять целей: ядерный реактор в Димоне, ядерный исследовательский центр "Нахаль Сорек", химические предприятия и хранилища в Хайфе, центр очистки сточных вод в районе Рамле, база ЦАХАЛа в центре страны, военный завод компании "Рафаэль" около Сахнина. Создатели этого видеоклипа не заботились о правдоподобности: в клипе показано, как ракеты по Израилю выпускаются с помощью системы, похожей на российский зенитно-ракетный комплекс С-300, не предназначенный для поражения наземных целей. Такие комплексы есть у Ирана, ЗРК более современного класса российские военные используют в Сирии. Но нет сведений о том, что ЗРК С-300 попали в руки "Хизбаллы".

Клип был опубликован на фоне заявлений лидера "Хизбаллы" шейха Хасана Насраллы и его ближайшего окружения о готовности к новой войне с Израилем. Несколько недель назад Насралла в интервью иранскому телевидению заявил, что в будущей войне с Израилем не будет никаких "красных линий". В частности, были названы два объекта, которые "Хизбалла" обязательно атакует в случае начала войны: хранилище аммиака в Хайфе и ядерный реактор в Димоне. Насралла заявил, что Израилю следует дважды подумать, прежде чем объявлять войну Ливану. Он также подчеркнул, что участие "Хизбаллы" в войне на территории Сирии не только не ослабило организацию, но, напротив, усилило ее.

На сайте телеканала "Аль-Манар", принадлежащем "Хизбалле", также было опубликовано заявление советника командующего иранским Корпусом стражей Исламской революции бригадного генерала Ахмада Карима Пура о том, что ракетные силы КСИР готовы к незамедлительному удару по целям в Израиле и способны уничтожить еврейское государством за семь с половиной минут. В частности, было сказано, что иранские ракеты "Шихаб-3" готовы в считанные минуты сравнять с землей Тель-Авив и Хайфу. Такой удар, по словам Пура, будет нанесен в случае, если Иран подвергнется какой-либо атаке.

23 июня 2017 года, в "День Эль-Кудса", Насралла заявил, что в будущей войне против Израиля "Хизбаллу" поддержат сотни тысяч добровольцев из арабских и мусульманских стран.