В Турции обнаружен древнейший "смайлик" в истории

Группа турецких и итальянских археологов, которая вела раскопки древнего города хеттов Каркемиш недалеко от границы Сирии и Турции, обнаружили среди керамической посуды необычный кувшин.

"На нем было нарисовано улыбающееся лицо, "смайлик". Других следов краски на кувшине не было. Ничего подобного в древней керамике региона не встречалось", - сообщил британской газете The Independent руководитель раскопок Николо Марчетти из Болонского университета.

Кувшин был обнаружен в богатом захоронении, вместе с другой посудой. Как полагают археологи, он был изготовлен 3.700-4.000 лет назад. У него узкое горлышко и маленькая ручка. Предполагается, что из кувшина пили шербет.

Нынешняя экспедиция работает в районе Каркемиша уже семь лет. Первые раскопки здесь вела в 1911-1914 годах британская экспедиция профессоров Хоггарта, Томпсона и Вулли, в которую входил и археолог Томас Эдвард Лоуренс. Впоследствии он стал Лоуренсом Аравийским, вождем Великого арабского восстания.

В начале второго тысячелетия до нашей эры Каркемиш был одним из самых могущественных городов-государств Ближнего Востока. Его владения охватывали большую часть современных Сирии и Турции. Однако в IX веке до нашей эры город был захвачен ассирийцами и пришел в упадок.