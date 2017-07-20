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Ближний Восток

Найдена предполагаемая гробница Анхесенамон, сестры-жены Тутанхамона

время публикации: 11:52 | последнее обновление: 11:52 блог версия для печати фото
Найдена предполагаемая гробница Анхесенамон, сестры-жены Тутанхамона

Египетский археолог Заки Хавасс сообщил, что возглавляемая им итальянская экспедиция обнаружила в Долине царей гробницу, по всем признакам принадлежавшую Анхесенамон, супруге фараона Тутанхамона, которая, скорее всего, была его сводной сестрой.

Как пишет Live Science, археологи пока не могут точно установить, кто захоронен в могиле. Но она расположена рядом с усыпальницей фараона Эйе, за которого Анхесенамон вышла замуж после смерти своего юного мужа.

"То, что здесь находится гробница, можно судить по четырем кладовым с утварью, продовольствием и другими предметами, необходимыми для загробной жизни", - говорит ученый, говоря, что работа будет доведена до конца.

Заки Хавасс – один из наиболее узнаваемых археологов мира. Его называют "египетским Индианой Джонсом". В 2002-2011 годах он возглавлял Управление древностей Египта, а затем на несколько месяцев стал первым в истории страны министром по делам древностей.

Тутанхамон, правивший в XIV веке до нашей эры, взошел на престол в возрасте 10 лет и умер в 19-летнем возрасте. Он был слабым и болезненным юношей. Страной фактически управлял регент Эйе, захвативший власть после его смерти и женившийся на его вдове.

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