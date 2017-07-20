Кувейт принял решение выслать из страны 15 иранских дипломатов

Власти Кувейта предписали покинуть страну 15 иранским дипломатам. В стране останутся 4 сотрудника дипмиссии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на официальное информационное агентство KUNA передал, что власти Кувейта приняли решение закрыть культурный центр Ирана и связанные с ним организации.

Эти меры последовали после того, как в воскресенье суд Кувейта приговорил к тюремному заключению членов ячейки "Аль-Абдали", которые, как утверждало обвинение, проходили тренировки на иранских базах "Хизбаллы".