Ливан запретил сирийским беженцам протестовать

Министр внутренних дел Ливана Нухад Махнук запретил проведение уличных манифестаций. Решение объясняется заботой о безопасности и мирном сосуществовании внутри страны.

Решение главы МВД стало ответом на призыв группы активистов, создавших в Facebook сообщество "Союз живущих в Ливане сирийцев". Они призвали провести в центре Бейрута демонстрацию против ливанской политики в отношении беженцев.

Особое возмущение граждан Сирии вызывает операция, начатая ливанской армией в районе города Арсаль на сирийской границе. Командование заявляла, что ее цель – уничтожение террористических гнезд, расположенных на севере долины Бекаа.

Активисты утверждают, что армия прочесывает лагеря сирийских беженцев. Особое возмущение вызвала смерть четырех задержанных военными сирийцев.

Как утверждают исследователи, в лагерях беженцев, большая часть которых сосредоточена в районе границы, проживают около 20% сирийцев. Но и у тех, кто живет в городах и деревнях, тяжелая экономическая ситуация. 70% ниже уровня бедности, половина детей не ходит в школу.