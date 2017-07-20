Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 20 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 20 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, семеро из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе пятеро активистов ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

07:00. В ходе совместной операции военных и ШАБАКа в деревне Хирбат Рака в Иудее была закрыта мастерская, в которой производили оружие. Конфисковано оборудование.