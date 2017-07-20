Саудовский принц арестован за избиение людей и употребление алкоголя

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд приказал арестовать и допросить принца Сауда бин Абдул-Азиза бин Мусаида бин Сауда бин Абдул-Азиза после того, как в интернете были опубликованы видеоролики, на которых показано, как принц избивает подданных королевства.

Об этом скандале сообщили государственное телевидение Саудовской Аравии, телеканал "Аль-Арабия" и другие СМИ.

Судя по роликам, получившим "вирусное" распространение в арабском сегменте социальных сетей, принц не только избивал людей, но также направлял на них оружие.

В другом клипе, вызвавшем возмущение суннитских богословов, показан стол с 18 бутылками виски Johnnie Walker Red Label и множеством купюр. Напомним, что продажа алкоголя в Саудовской Аравии запрещена.

Король приказал арестовать и допросить не только принца, но также его сообщников. Причем он потребовал, чтобы всех виновных судили по всей строгости шариатского суда.

Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд вступил на трон 23 января 2015 года, после смерти своего брата Абдаллы, правившего королевством почти 10 лет. В течение первых месяцев правления он уволил нескольких министров, которые оскорбляли подданных королевства.