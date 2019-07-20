Тегеран: экипаж британского танкера останется в Иране до окончания расследования

В субботу, 20 июля, власти Ирана заявили, что британский танкер Stena Impero, захваченный накануне силами Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе, отбуксирован в порт Бендер-Аббас.

При этом экипажу, в составе которого 23 моряка (граждане Индии, России, Латвии и Филиппин), не будет позволено покинуть танкер до окончания расследования, сообщает агентство Fars.

По данным британской Northern Marine Management, судно находилось в международных водах, когда к нему приблизились катера КСИР, а также вертолеты.

Иран утверждает, что танкер Stena Impero был задержан после столкновения с иранским рыболовецким судном. По словам генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура, рыболовецкие суда подавали британскому танкеру сигнал, однако ответа не получили. После этого они, согласно требованиям, связались с Организацией портов и судоходства и сообщили об инциденте.

Отметим, что через 40 минут после появления информации о задержании танкера Stena Impero агентство Reuters со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv сообщило, что британский танкер Mesdar следующий под флагом Либерии, резко повернул в сторону Ирана после того, как пересек Ормузский пролив. Однако КСИР отрицает, что это судно было задержано; согласно заявлениям иранских властей, оно было лишь остановлено, а затем продолжило путь после разъяснений о безопасном судоходстве.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон внимательно следит за последними событиями, а британский посол в Тегеране поддерживает связь с местным министерством иностранных дел. Хант подчеркнул, что Британия "работает над освобождением танкера, при этом британских граждан среди экипажа нет", сообщает ВВС.

Президент США Дональд Трамп также резко отреагировал на последние события, заявив, что намерен обсудить их с британскими официальными лицами и подчеркнув, что действия Ирана лишь подтверждают его право отказаться от ядерной сделки.

Напомним, в ночь на четверг, 11 июля, стало известно о попытке военно-морских сил Ирана задержать британский танкер British Heritage в Персидском заливе.

Пять малых кораблей иранского "Корпуса стражей исламской революции" приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив и следовавшему в Ормузский пролив, и потребовали остановиться в иранских территориальных водах.

Фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, "сделал предупреждение" иранцам, потребовав пропустить судно, на этом инцидент был исчерпан. Это произошло спустя неделю после того, как британские морпехи задержали танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе.





