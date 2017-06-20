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Ближний Восток

В Мосуле погибли французский и курдский журналисты

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати фото
Мосул, 17 июня 2017 года

Члены съемочной группы французского телевидения Стефан Вильнев и Бахтияр Аддад погибли в Мосуле, подорвавшись на мине. Об этом сообщила правозащитная организация "Репортеры без границ".

Аддад присоединился к группе общественного телеканала France Televisions в качестве проводника и переводчика. Он работал военным журналистом несколько лет и был трижды ранен.

При взрыве получили ранения еще два работника телевидения – Вероник Робер и Самюэель Форей. Они были доставлены в американский военный госпиталь.

"Руководство и сотрудники France Televisions выражают глубокие соболезнования спутнице жизни Стефана Софи, четырем их детям, всем родным и близким", - говорится в заявлении новостной редакции канала.

Съемочная группа работала над специальным репортажем, посвященным освобождению Мосула от "Исламского государства". Как сообщается, нередко она работала практически на поле боя.

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